Die Mary Kay Ash Foundation?, die sich seit Jahrzehnten für die Heilung von Krebserkrankungen bei Frauen einsetzt, und das UT Southwestern Medical Center in Dallas, Texas, eines der landesweit führenden wissenschaftlichen medizinischen Zentren, feiern den fünfjährigen Erfolg ihrer Zusammenarbeit im Rahmen des International Postdoctoral Scholars in Cancer Research Fellowship-Programms. Das am Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center am UT Southwestern Medical Center angesiedelte Stipendium ist ein zweijähriges Postdoc-Programm, das von der Mary Kay Ash Foundation gesponsert wird.

Ziel des 2019 ins Leben gerufenen Programms ist es, vorbildliche internationale Forscher in ihren jeweiligen Fachgebieten zu rekrutieren, ihnen wertvolle Erfahrungen zu vermitteln, sie zu betreuen und ihnen ein Rückkehrstipendium zu gewähren, damit sie ihre Arbeit in ihrem Heimatland fortsetzen und ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben können.

Bis heute hat das Programm erfolgreich 13 hochqualifizierte Postdoktoranden aus Brasilien, China, Deutschland, Mexiko, Singapur, Spanien und Portugal rekrutiert sieben von ihnen haben das Programm erfolgreich abgeschlossen; sechs verfolgen weiterhin aktiv ihre jeweiligen Forschungsprojekte in Dallas, und alle haben wichtige Beiträge zu bemerkenswerten Forschungspublikationen geleistet.

"Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagieren sich die Mary Kay Ash Foundation und das UT Southwestern Medical Center gemeinsam dafür, Heilungsmöglichkeiten für Krebserkrankungen von Frauen zu finden", so Michael Lunceford, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Mary Kay Ash Foundation. "Unsere Partnerschaft bringt nach wie vor entscheidende Innovationen an die vorderste Front der Krebsforschung, weil sie Hindernisse beseitigt und den grenzüberschreitenden und weltweiten Informationsaustausch voranbringt. Diese Erkenntnisse werden auf globaler Ebene geteilt und haben positive Auswirkungen auf Frauen in allen Teilen der Welt."

Unter der fachkundigen Leitung von Dr. Jerry Shay, Professor für Zellbiologie und The Southland Financial Corporation Distinguished Chair in Geriatrics am UT Southwestern Medical Center, hat das Programm immer wieder außergewöhnliche Kandidaten gewonnen und angeworben, so dass die Teilnahme hochqualifizierter Personen aus verschiedenen Regionen weltweit gewährleistet ist. Bei den jüngsten Anwerbungsbemühungen konnten zwei herausragende Wissenschaftler für das Programm gewonnen werden: Debora Andrade Silva, Ph.D., von der Universität von Sao Paulo in Brasilien und Quan Wang, Ph.D., von der Shanghai Jiao Tong Universität in China.

"Wir sind sehr dankbar für das fortlaufende Engagement der Mary Kay Ash Foundation für das UT Southwestern Medical Center und die Zukunft der Krebsforschung. Mit Unterstützung der Stiftung sind wir in der Lage, internationale Spitzenkandidaten zu gewinnen, sie in unsere hochmodernen Einrichtungen einzubinden, um mit erfahrenen Mentoren zu arbeiten und dadurch große Fortschritte in der Forschung zu erzielen", erläuterte Dr. Jerry Shay. "Das globale Postdoktorandenstipendium gibt verschiedenen Talenten in der Krebsforschung die Möglichkeit, sowohl am UT Southwestern Simmons Cancer Center als auch in ihrem Heimatland Spitzenforschung zu betreiben."

Die Mary Kay Ash Foundation blickt mit Stolz auf ihr langes Engagement für eine sicherere und gesündere Welt für Frauen und ihre Familien zurück.

