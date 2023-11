Ripple News: Scharfer Rücksetzer für XRP - das könnte jetzt folgen

In den letzten 24 Stunden korrigiert XRP um rund 4 %. Damit ist XRP der schwächste Top 10 Coin. Während Solana die Aufwärtsbewegung schon wieder fortsetzt und der Bitcoin nur moderate Gewinnmitnahmen erleidet, realisieren Trader bei XRP ihren Profit. Denn mit einer Kursrallye von rund 15 % in den vergangenen sieben Tagen wird XRP wieder heiß gehandelt. Mit einem Ausbruch aus der monatelangen Seitwärtsrange kam Momentum zu XRP zurück.

Warum Anleger aktuell die Top 10 Kryptowährung kaufen und welche Ripple News wichtig sind, schauen wir uns im folgenden Artikel an:

Technischer Ausbruch: XRP offenbart Stärke

Mit dem starken Kursplus in den letzten beiden Wochen gelang XRP der Ausbruch. Während der XRP Coin zuletzt zwischen 0,45 und 0,56 $ oszillierte, konnten die Bullen XRP mit hohem Volumen über das charttechnisch wichtige Niveau drücken. Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange ist geglückt. Mit einem Kurs von rund 0,68 $ hat XRP in Windeseile auch die nächsten Widerstände überwunden.

Leichte Gewinnmitnahmen in den letzten 24 Stunden sind völlig gewöhnlich. Deutliche Rücksetzer dürften Einstiegschancen im intakten Aufwärtstrend sein. Zuletzt konnte die Dynamik beim Pump sogar noch zunehmen, wie der Ausbruch aus dem aufwärtsgerichteten Trendkanal zeigt. Der Rücksetzer auf die Ausbruchslinie ist folgerichtig. Der RSI kühlt wieder ab und die Trendbewegung könnte zeitnah wieder aufgenommen werden.

Nächste CBDC-Kooperation - Ripple & Georgien

Ripple und XRP nehmen eine Schlüsselrolle in der Zusammenarbeit mit Finanzintermediären ein, besonders bei der Entwicklung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs). Damit unterscheidet sich XRP von der Mehrheit der Kryptos, die TradFi am liebsten vollständig ersetzen wollen.

Mit eeiner schnellen und effizienten Zahlungsinfrastruktur bietet Ripple eine Plattform für nahtlose Transaktionen zwischen verschiedenen Währungen und unterstützt Zentralbanken bei der Implementierung eigener digitaler Währungen. Diese Zusammenarbeit fördert nicht nur die Akzeptanz von XRP im traditionellen Finanzsektor, sondern etabliert Ripple auch als wichtigen Akteur im Ökosystem der CBDCs.

Die nächste Zusammenarbeit wurde nun mit der georgischen Zentralbank bekanntgegeben. So will man mit Ripple Labs als Schlüsselpartner am digitalen Lari forschen. Aus diesem Pilot-Projekt könnte mittelfristig die Entwicklung der eigenen CBDC folgen. Positiv hebt Ripple Labs in der Pressemitteilung die eigene CBDC-Plattform hervor, die eine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung digitaler Zentralbankwährungen spielen könnte.

Obgleich dies für einige Krypto-Enthusiasten Grund genug sein dürfte, die Finger von XRP zu lassen, überzeugt die Marktstellung.

"Die preisgekrönte CBDC-Lösung von Ripple, die Ripple CBDC Platform, zeichnete sich durch ihre Fähigkeit aus, eine ganzheitliche End-to-End-Lösung zu bieten, die es Zentralbanken, Finanzinstituten und Regierungen ermöglicht, CBDCs nahtlos zu prägen, zu verwalten, zu handeln und einzulösen. Die Technologie basiert auf dem XRP Ledger (XRPL), einer energieeffizienten und quelloffenen Blockchain."

Ripple goes Dubai - wichtige Lizenz für XRP

Eine weitere wichtige Lizenz gab es für Ripple Labs am Standort in Dubai. Während in den Vereinigten Staaten von Amerika der Rechtsstreit gegen die SEC währt und regulatorische Risiken en masse bestehen, gibt es für XRP im Krypto-freundlichen Dubai eine neue Lizenz. Damit kann XRP am DIFC gehandelt und für verschiedene Finanzdienstleistungen verwendet werden. Bis dato gibt es erst drei andere Kryptowährungen, die bereits diese Lizenz innehaben - LTC, ETH und natürlich Bitcoin.

Today, the Dubai Financial Services Authority (DFSA) approved XRP under its virtual assets regime - allowing licensed firms in the Dubai International Financial Centre (@DIFC) to incorporate XRP into their virtual asset services.



Learn more: https://t.co/JNcd4ROhoI - Ripple (@Ripple) November 2, 2023

