Andersen Global baut seine Plattform in Asien durch Kooperationsvereinbarungen mit zwei in Nepal ansässigen Unternehmen weiter aus, dem Steuerbüro Four Symmetrons Business Consulting Pvt. Ltd. (FSBC) und der Anwaltskanzlei Gandhi Associates. Die Firmen werden nahtlos zusammenarbeiten, um integrierte Lösungen für Kunden in Nepal und in der gesamten Region zu liefern.

FSBC ist eine Steuerberatungskanzlei mit umfassendem Service, die von Managing Partner Damodar Paudel geleitet wird und von Kathmandu aus operiert. Das Team der Firma bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Steuern, Einhaltung von Vorschriften, Fusionen und Übernahmen, Machbarkeitsanalysen, Geschäftsprozessanalysen, Datenanalyse und -management, Forschung und Unternehmensfinanzierung.

"Unser Unternehmen ist bestrebt, seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand zu bieten", sagte Damodar. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global bringt erhebliche internationale Ressourcen mit sich und stärkt unsere Vision, eine Benchmark-Organisation in Nepal zu werden."

Gandhi Associates wurde 1987 von dem geschäftsführenden Partner und Professor Dr. Gandhi Pandit gegründet und ist eine führende Kanzlei für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, die Dienstleistungen für nationale und internationale Kunden anbietet. Die juristischen Dienstleistungen der Kanzlei umfassen Unternehmensgründungen, Sekretariats- und Compliance-Dienstleistungen, Auslandsinvestitionen, Fusionen und Übernahmen, Due Diligence, Projektfinanzierung, Kapitalmärkte, Rechtsstreitigkeiten, Verträge, Steuern, geistiges Eigentum sowie Arbeit und Beschäftigung in einer Vielzahl von Branchen, insbesondere in den Bereichen Energie, Bergbau und Gastgewerbe.

"Wir sind bestrebt, unseren Kunden auf höchstem Niveau zu dienen", sagte Dr. Gandhi. "Nepal ist ein wachsender Markt, und durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global werden wir über die Ressourcen verfügen, um unseren Kunden nicht nur in Nepal, sondern überall auf der Welt Lösungen von höchster Qualität zu bieten."

Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global, fügte hinzu: "FSBC und Gandhi Associates stehen im Einklang mit den Werten und der Vision unseres Unternehmens, einen erstklassigen, nahtlosen Service zu bieten. Nepal bietet einzigartige Marktchancen, und diese Neuzugänge bieten herausragende Expertise in einem aufstrebenden Markt und stellen sicher, dass wir auch weiterhin die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden in der Region erfüllen können."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt bestehen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 14.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 400 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

