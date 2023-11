Durch die Kombination der Quantencomputertechnologie von NEC mit der Entscheidungsintelligenztechnologie von Gurobi kann NEC seine Kunden noch besser dabei unterstützen, optimale Geschäftsentscheidungen zu treffen.

NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) gab heute die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens zur Systemintegration (SI) mit Gurobi Optimization LLC (Gurobi) bekannt, um den mathematischen Optimierungslöser von Gurobi, den Gurobi Optimizer, in seine Lösungen zu integrieren. Gurobi Optimizer ist der weltweit führende Problemlöser, der mehr als 2.500 Unternehmen in über 40 Branchen weltweit bei der optimalen Entscheidungsfindung unterstützt.

Mit dieser Vereinbarung wird NEC den Gurobi Optimizer ab heute in seinen Management and Business Optimization Consulting Service integrieren, der Kunden hilft, die digitale Transformation zu beschleunigen und Geschäftsentscheidungen zu unterstützen. In Kombination mit der Quantencomputertechnologie und der Künstlichen Intelligenz (KI), die NEC bereits anbietet, wird diese Partnerschaft die optimale Entscheidungsfindung der Kunden auf umfassende Weise unterstützen von Studien zu Optimierungsmethoden bis hin zur Überprüfung und Abstimmung von Anwendungen.

Da die geschäftlichen und globalen Herausforderungen immer komplexer und umfangreicher werden einschließlich der Probleme, die mit den bestehenden Computertechnologien nicht gelöst werden können suchen Unternehmen nach Lösungen für die Quantencomputertechnologie. Quantum Annealing ist ein vielversprechender Ansatz zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme, wie z. B. Personalplanung, Versandplanung und Optimierung von Lieferwegen. Viele dieser Probleme sind jedoch von Natur aus komplex und mit mehreren Problemen verwoben, so dass ein einzelner Ansatz möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen kann.

Um diese Probleme zu lösen, ist es wichtig, sie zunächst in Teilprobleme aufzuteilen und dann den besten Ansatz für jedes Teilproblem zu verwenden unter Einsatz von Quantencomputertechnologie, KI (z. B. maschinelles Lernen) und mathematischer Optimierung, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit.

Auswahl des richtigen Ansatzes für jede Art von Teilproblem

Geschäftsproblem Teilproblem A Teilproblem B Teilproblem C Künstliche Intelligenz (z. B. Maschinelles Lernen) Lineare und gemischt-ganzzahlige Programmierung Quantencomputing (z. B. Quanten Annealing) Genetische Algorithmen Boolesche Erfüllbarkeitsprobleme (SAT) Heuristik

Mathematische Optimierung (z. B. lineare Programmierung und gemischt-ganzzahlige Programmierung) ist eine Problemlösungsmethode, bei der reale Ziele, Einschränkungen und Entscheidungsvariablen definiert werden und dann ein mathematischer Optimierungslöser (Gurobi Optimizer) verwendet wird, um schnell die optimale Entscheidung aus Billionen von Möglichkeiten zu ermitteln.

"Durch unsere Allianz mit NEC integrieren wir nicht nur Technologien, sondern wir schaffen eine Zukunft, in der optimale Entscheidungsfindung leichter zugänglich ist", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization. "Die Kombination der Entscheidungsintelligenz-Technologie von Gurobi mit den Quantencomputer-Lösungen von NEC stellt einen Paradigmenwechsel in der Welt der Optimierung dar. Unser Ziel ist es, dass Unternehmen die immer komplexer werdende Landschaft der Entscheidungsfindung mit beispielloser Effizienz und Genauigkeit navigieren."

NEC wird die Anwendungsdienste von Gurobi Optimizer bereitstellen, mit technischem Support der October Sky Corporation, einer Niederlassung von Gurobi in Japan. NEC wird seine Mitarbeiter auch in der Anwendung von Gurobi Optimizer schulen.

NEC hat mit seinem NEC Vector Annealing Service vielen Kunden geholfen, ihre Planungsvorgänge zu optimieren, z. B. die Produktions- und Lieferplanung mit Hilfe der Quantencomputertechnologie. In Zukunft wird NEC seine langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Optimierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen nutzen, die von seinen hochqualifizierten Optimierungsexperten bereitgestellt werden, um Kunden bei der Identifizierung optimaler Lösungen für komplexe Probleme zu helfen durch die Kombination des Gurobi Optimizer mit der Quantencomputertechnologie und KI von NEC.

"Durch die Integration von Gurobi in unsere Lösungen wollen wir unsere Kunden in die Lage versetzen, in einer sich ständig weiterentwickelnden, komplexen Landschaft optimale Geschäftsentscheidungen zu treffen", sagte Shigeki Kikuchi, Corporate SVP der Global Innovation Business Unit, NEC Corporation. "Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für das Engagement von NEC für Innovation und die Bereitstellung umfassender Lösungen, die den vielfältigen Herausforderungen unserer Kunden gerecht werden."

Um mehr über den NEC Beratungsservice für Management und Geschäftsoptimierung zu erfahren, besuchen Sie https://www.nec.com/en/global/quantum-computing/index.html.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Sie in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi Ihre optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als führender Anbieter von Decision Intelligence-Technologie liefert Gurobi einfach zu integrierende Software mit vollem Funktionsumfang und erstklassigem Support. Die Kundenzufriedenheit liegt bei branchenführenden 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Asien. Mehr als 2.500 globale Kunden aus über 40 Branchen arbeiten mit Gurobi, darunter SAP, Air France und die National Football League sowie über 80 der weltweit führenden Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gurobi.com/ oder unter +1 713 871 9341.

Über die NEC Corporation

Die NEC Corporation hat sich als führendes Unternehmen bei der Integration von IT- und Netzwerktechnologien etabliert und wirbt mit der Markenaussage "Orchestrating a brighter world". NEC ermöglicht es Unternehmen und Gemeinden, sich an die raschen Veränderungen in der Gesellschaft und auf dem Markt anzupassen, da sie für die sozialen Werte Sicherheit, Fairness und Effizienz sorgen, um eine nachhaltigere Welt zu fördern, in der jeder die Chance hat, sein volles Potenzial zu erreichen. Weitere Informationen erhalten Sie NEC unter http://www.nec.com.

