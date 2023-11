Der Chief Executive Officer des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, hat heute in Vietnam zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Provinz Hanam und Vertretern beider Seiten das Ha Nam Vocational College offiziell eingeweiht.

CEO of the SFD, H.E Sultan Al-Marshad, delivers a speech at the inauguration of the Ha Nam Vocational College in Vietnam (Photo: AETOSWire)

Der SFD hat bereits über 9 Millionen Dollar für die Erweiterung des Ha Nam Vocational College beigesteuert, das zu einem hochwertigen Berufsbildungszentrum für die Provinz und das Land werden soll. Das Projekt umfasste den Bau und die Ausstattung von 10 Schulgebäuden, von denen jährlich über 3.000 Schüler profitieren.

Der Ausbau der Berufsschule dient der Deckung des wachsenden Bedarfs an Fachkräften und Unternehmen in Han Nam und anderen Provinzen, insbesondere in der Automobil-, Schweiß- und Elektroindustrie. Die neuen Einrichtungen werden eine hochmoderne Ausbildung bieten, die sicherstellt, dass die Absolventen beschäftigungsfähig und in der Lage sind, kleine Unternehmen zu gründen.

Die Einweihung des Colleges wird einen Beitrag zu den SDGs 1, 4, 5, 8 und 10 leisten, d.h. Beseitigung der Armut, hochwertige Bildung, Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie Verringerung der Ungleichheit.

Bei dieser Gelegenheit sagte der CEO des SFD, S.E. Sultan Al-Marshad: "Bildung ist der Schlüssel zur Erschließung des menschlichen Potenzials und zur Förderung des Wirtschaftswachstums. Die Berufsausbildung ist für junge Menschen von entscheidender Bedeutung, damit sie auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sind und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten können."

Der stellvertretende Vorsitzende der Provinz Hanam, Herr Tran Xuan Duong, sagte seinerseits: "Die Einweihung des Ausbauprojekts des Ha Nam Vocational College markiert einen neuen Schritt auf dem Weg zu einer der 80 besten Berufsschulen Vietnams im Jahr 2025. Dieses Projekt trägt dazu bei, dass Ha Nam zu einem regionalen Zentrum für hochwertige Personalausbildung wird. Wir danken der Regierung von Saudi-Arabien und dem SFD für ihre Unterstützung."

Der SFD glaubt an die Bedeutung von Bildung, um die Jugend weltweit zu stärken. Seit ihrer Gründung hat er über 2,6 Milliarden Dollar zur Unterstützung von über 80 Bildungsprojekten in Entwicklungsländern beigesteuert.

Heute nahm der CEO des SFD an einer hochrangigen Entwicklungsveranstaltung teil, die von der Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien in der Sozialistischen Republik Vietnam unter der Leitung des Botschafters in Vietnam, S.E. Mohammed Dahlawi, ausgerichtet wurde. Die Veranstaltung bot dem SFD die Gelegenheit, seine Arbeit an Entwicklungsprojekten in Vietnam und auf der ganzen Welt vorzustellen.

Der SFD hat seit seiner Gründung im Jahr 1975 über 164 Millionen Dollar in 12 Entwicklungskrediten für Vietnam bereitgestellt und weltweit über 800 Projekte im Wert von 20 Milliarden Dollar finanziert.

