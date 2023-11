San Diego, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das neue Design- und Entwicklungszentrum in Kalifornien bietet fortschrittliche Konstruktions- und Entwicklungsdienstleistungen für die globalen Kunden von SP Manufacturing.SP Manufacturing, ein führender Anbieter von elektronischen Fertigungsdienstleistungen für unternehmenskritische Branchen, gab heute die Eröffnung seines neuen Design- und Entwicklungszentrums in den Vereinigten Staaten bekannt.Das Zentrum befindet sich in San Diego, Kalifornien und wird sich auf die Bereitstellung von Ingenieur- und Entwicklungsdienstleistungen für die globalen Kunden von SP Manufacturing konzentrieren:Erbrachte Dienstleistungen - Branchen und Anwendungen - MedizinischeKonzeptualisierung von Produkten - Geräte und Ausstattung -Produktdesign und -entwicklung - Fortgeschrittene Industrieausrüstung -Prototyping - Frühzeitige Einbindung von Automobil-Elektronik - IndustrielleLieferanten - Neuprodukteinführung IoT-Geräte (IIoT)(NPI) - DFx und Design für dieFertigung - Lieferkettenplanung -Übergang zur MassenproduktionDas Zentrum wird von einem erfahrenen Technikteam mit mehr als 20 Jahren Erfahrung geleitet.Mit den Möglichkeiten und dem Standort des neuen Zentrums kann SP Manufacturing enger denn je mit den Kunden vor Ort in den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten und den gesamten Produktlebenszyklus vom Design bis zur Massenproduktion an seinen globalen Produktionsstandorten in Indonesien, Malaysia, China, Deutschland und Polen unterstützen."Wir freuen uns, in die Vereinigten Staaten zu expandieren, wo sich so viele unserer führenden Kunden befinden. Unser neues Design- und Entwicklungszentrum ermöglicht uns eine engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden als je zuvor und bietet Onshore-Dienstleistungen und Unterstützung für Kunden, die mit unfehlbaren Standards für technische Leistung und Lieferung arbeiten müssen", sagte Jackson Tan, Global Business Development Director von SP Manufacturing.Philip Ong, CEO von SP Manufacturing, sagte bei der Eröffnung des neuen Zentrums: "Wir freuen uns, die nächste Entwicklungsstufe von SP Manufacturing als globale Fertigungsplattform für unternehmenskritische Industrien zu eröffnen. Wir können jetzt unsere Fertigungskompetenz in der Herstellung von Medizin-, Industrie- und Automobilelektronik über den gesamten Produktlebenszyklus auf der ganzen Welt bereitstellen.SP Manufacturing kann beispielsweise in der Design- und Konstruktionsphase eng mit den Kunden vor Ort zusammenarbeiten und die Produkte dann nahtlos in unsere 'China+N' Massenproduktionsstätten in Südostasien, China und Europa überführen. Wir können dann die kontinuierliche Entwicklung und Weiterentwicklung von Produkten über Jahre hinweg unterstützen, sowohl onshore als auch offshore. Diese Fähigkeit, Kunden im Laufe der Zeit und auf der ganzen Welt nahtlos zu unterstützen, verkörpert unseren Ansatz, dauerhafte Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen."Um zu erfahren, wie SP Manufacturing Ihr Unternehmen voranbringen kann, besuchen Sie www.sp-manufacturing.comInformationen zu SP ManufacturingSP Manufacturing bietet Elektronikfertigung, Ingenieurs- und Designdienstleistungen für einsatzkritische Branchen wie die Medizin, Industrie, Automobil und Luftfahrt. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einer globalen Präsenz in Südostasien, Europa und China hat SP sein Geschäft durch enge und strategische Partnerschaften mit Kunden ausgebaut, um Produkte herzustellen und zu entwickeln, bei denen Qualität und Leistung von oberster Priorität sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2266863/image_5026820_10918767.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sp-manufacturing-expandiert-in-die-vereinigten-staaten-301980819.htmlPressekontakt:Yeo Hui Hsien,huihsien.yeo@sp-manufacturing.com; oder kontaktieren Sie SP unter: SP Manufacturing Design and Development Centre,ddc@sp-manufacturing.com; SP Manufacturing Global Sales,sales@sp-manufacturing.comOriginal-Content von: SP Manufacturing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172492/5643737