FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Reformen in Deutschland:

"Bund und Länder haben in den vergangenen Jahren mit "Liebe und Zuneigung" immer neue Auflagen, Dokumentationspflichten und Regeln geschaffen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) es beschreibt. Also müssen sie nun mit ebenso viel Liebe und Zuneigung das Ruder herumreißen. Nur wenn die Digitalisierung der Behörden, der Ausbau erneuerbarer Energien und der Schienenwege sowie der Wohnungsbau, die Mobilfunkversorgung und vieles andere mehr endlich vorankommen, bleibt Deutschland wirtschaftlich stark. Umso besser, dass der Kanzler und die Ministerpräsidenten nun wenigstens eine gemeinsame Problemanalyse vorlegen. Mehr ist ihr "Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung" (noch) nicht. (...) Allerdings fußt der Pakt an einer Stelle auf einer unrealistischen Annahme. Er geht davon aus, dass es irgendwie gelingt, die vielen Arbeitskräfte zu ersetzen, die bald aus dem Öffentlichen Dienst in die Rente wechseln."/yyzz/DP/he