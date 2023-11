FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank legt an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) Zahlen für das dritte Quartal vor und informiert detailliert über ihre Strategie für die kommenden Jahre. Die Geschäfte liefen dank der rasant gestiegenen Zinsen in den vergangenen Monaten deutlich besser als vor Jahresfrist. Im ersten Halbjahr 2023 verdiente der Frankfurter Dax -Konzern unter dem Strich rund 1,15 Milliarden Euro und damit fast 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Analysten gehen davon aus, dass der positive Trend angehalten hat: Sie rechnen für die drei Monate von Juli bis einschließlich September im Schnitt mit 611 Millionen Euro Überschuss. Im Vorjahreszeitraum war der Gewinn der Commerzbank auf 195 Millionen Euro eingebrochen.

Im Gesamtjahr 2022 hatte das Geldhaus, dessen größter Anteilseigner der deutsche Staat ist, gut 1,4 Milliarden Euro Überschuss erzielt und damit so viel wie seit 2007 nicht mehr. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof deutlich mehr an. In den nächsten Jahren sollen die Gewinne weiter steigen und damit auch die Ausschüttungen für die Anteilseigner, wie die Bank Ende September mitgeteilt hatte./ben/DP/stw