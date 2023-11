DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

N26 - Das Berliner Fintech N26 hat am Dienstag verkündet, dass es den brasilianischen Markt verlassen wird. Bestehende Konten sollen in den kommenden zwei Monaten abgewickelt werden. Mit der Entscheidung wolle man sich stärker auf die europäischen Kernmärkte konzentrieren und die eigene Position in Europa weiter ausbauen, hieß es in einer Unternehmensmitteilung. N26 hatte in Brasilien jedoch nie die Testphase überwunden. (FAZ, FT)

SCHAEFFLER - Der Autozulieferer Schaeffler will trotz der Kritik von Minderheitsaktionären an seinem Angebot für Vitesco festhalten. "Auf Basis der uns zur Verfügung stehenden Informationen sehe ich aktuell keinen Grund, unseren Kurs zu ändern", sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld dem Handelsblatt. Rosenfeld reagierte damit auf Forderungen der Fondsgesellschaft Greenlight Capital, die am Montag auf eine deutliche Erhöhung des beabsichtigten Übernahmeangebots gedrängt hat. Schaeffler will für die ausstehenden Vitesco-Aktien je 91 Euro zahlen, Greenlight, die rund 3,5 Prozent an Vitesco hält, forderte per Brief an den Vitesco-Vorstand 150 Euro. (Handelsblatt)

