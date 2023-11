DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NETZENTGELTE - Die privaten Haushalte in Deutschland müssen im kommenden Jahr fast 11 Prozent mehr für die Netzentgelte beim Strom bezahlen. Für typische Haushaltskunden mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden steigen die Netzentgelte 2024 voraussichtlich um 10,6 Prozent oder 1,03 Cent pro Kilowattstunde, heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Unions-Bundestagsfraktion, die der Rheinischen Post vorliegt. Die Netzentgelte machen bereits mehr als ein Viertel der gesamten Stromkosten aus. Um die Kostendynamik zu bremsen, zahlt der Bund den Übertragungsnetzbetreibern einen Zuschuss. Mit 5,5 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll er 2024 aber um etwa 300 Millionen Euro geringer ausfallen als 2023, heißt es in der Antwort. (Rheinische Post)

WOHNUNGSBAU - Die deutsche Wohnbaubranche erwartet durch die von Bund und Ländern beschlossenen Planungsbeschleunigungen erhebliche Verbesserungen für Neubauprojekte und dringt für einen Erfolg auf Zinsförderungen. "Das Umfeld für den Neubau wird durch die Beschlüsse deutlich besser", sagt der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW, Axel Gedaschko der Augsburger Allgemeinen. Für einen wirklichen Erfolg müssten Bund nun auch die finanziellen Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau geändert werden. "Die Regierung muss kurzfristig handeln: Hier ist eine Zinsverbilligung - wie sie auch in anderen europäischen Ländern stattfindet - überfällig", betonte der GdW-Chef. Im Gegenzug müssten dafür entsprechend abgesenkte Mieten garantiert werden. (Augsburger Allgemeine)

