DJ Eon steigert Gewinn und bestätigt Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres trotz rückläufigem Umsatz mehr verdient. Der Konzern profitierte von einer weiteren Stabilisierung des Marktumfelds und des Preisniveaus an den Großhandelsmärkten. Der Ende Juli angehobene Ausblick für 2023 wurde bestätigt.

Der Umsatz sank im Zeitraum von Januar bis September um 15 Prozent auf 69,243 Milliarden Euro zum Vorjahreszeitraum, so der Essener DAX-Konzern. Das bereinigte EBITDA stieg auf 7,789 (Vj: 6,110) Milliarden Euro. Beim bereinigten Nettogewinn wurde ein Anstieg auf 2,941 (2,126) Milliarden Euro verzeichnet.

"Wir haben unsere gute operative Leistung auch im dritten Quartal fortgesetzt", so Eon-Finanzchef Marc Spieker laut Mitteilung. "Jetzt weiten wir unsere Investitionsplanung für das aktuelle Geschäftsjahr noch einmal aus. Bis Ende 2023 planen wir, insgesamt rund 6,1 Milliarden Euro in die Energiewende zu investieren."

Eon hat die Investitionen in Energienetze und nachhaltige Kundenlösungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich erhöht. Sie beliefen sich in den ersten neun Monaten auf über 3,9 Milliarden Euro, ein Plus von rund 40 Prozent. Zwischen 2023 und 2027 plant der Energiekonzern, insgesamt 33 Milliarden Euro in Energienetze und Kundenlösungen zu investieren.

Für das vierte Quartal erwartet Eon aufgrund der Weitergabe von Preissenkungen an die Kunden einen deutlich negativen Ergebniseffekt.

Der Ausblick für 2023 wurde jedoch bestätigt. Weiterhin wird ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro erwartet. Den bereinigten Konzernüberschuss sieht Eon weiter bei 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Je Aktie wird ein bereinigter Konzerngewinn von 1,03 bis 1,11 Euro prognostiziert.

