DJ Siemens Healthineers übertrifft Erwartungen - Dividende konstant

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers hat in seinem vierten Geschäftsquartal (per Ende September) starkes Wachstum verzeichnet, der operative Gewinn blieb wegen des auslaufenden Geschäfts mit Corona-Antigen-Schnelltests auf Vorjahresniveau. Für das neue Geschäftsjahr kündigte der Medizintechnikkonzern ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,10 bis 2,30 Euro an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Unternehmen vergleichbar um 1,2 Prozent gewachsen und verzeichnete einen Gewinn je Aktie von 2,02 (Vorjahr: 2,29) Euro.

Die Aktionäre sollen für 2022/23 wie im Vorjahr eine Dividende von 95 Cent je Aktie bekommen. Die Analysten hatten lediglich 76 Cent prognostiziert.

Im vierten Quartal erwirtschaftete Siemens Healthineers einen nahezu unveränderten bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 1,013 Milliarden Euro, während der Umsatz um 0,9 Prozent auf 6,06 Milliarden Euro zulegte.

Damit wurden die Markterwartungen leicht übertroffen. Analysten hatten im Konsens mit 5,87 Milliarden Euro Umsatz und 981 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet. Vergleichbar belief sich das Wachstum auf 7,5 Prozent. Ohne Antigen-Schnelltests belief sich das vergleichbare Wachstum auf 10,8 Prozent. Netto und nach Dritten ging der Gewinn auf 537 (Vorjahr: 630) Millionen Euro zurück.

November 08, 2023

