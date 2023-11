FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0686 Dollar festgelegt.

Die Kursbewegungen am Devisenmarkt hielten sich in den Morgenstunden in engen Grenzen. Am Vormittag könnten allerdings Inflationsdaten aus Deutschland und Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone für Kursbewegung sorgen.

Im Tagesverlauf wollen sich einige Redner aus den Reihen der US-Notenbank Fed zu Wort melden, darunter Fed-Chef Jerome Powell. Die Fed hatte ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter erhöht. An den Finanzmärkten richten sich die Blicke angesichts sinkender Inflationsraten schon auf mögliche Zinssenkungen im kommenden Jahr./bgf/jha/