Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4960/ Ingrid Krawarik ist Stv. Chefredakteurin DerBörsianer, war davor u.a. bei Österreich, hat für das Format und das WirtschaftsBlatt geschrieben. Wir sprechen über den Wirtschaftsjournalismus, Selfies und bitte keine Selfies mit mir (ich hatte während der Aufnahme Ausläufer eines Allergieschocks im Gesicht) sowie die tollen CEOs in Österreich. Aber wir holen noch viel weiter aus, als "ingilovesscotland" on Instagram nennt sie die Punkte Abenteuermuhme, Kräuterhexe, schwimmt in kalten Seen und Flüssen, liebt Schottland, Basketball und Brotbacken.Als "cowgirlingi" on Twitter wiederum Stv. Chefredakteurin DerBörsianer, Basketballspielerin, Boxerin, Regisseurin, Schauspielerin. Seelenmensch ....

