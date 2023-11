DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die DHL Group (Deutsche Post) hat nach deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgängen im dritten Quartal die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr am oberen Ende gekappt und für 2025 gesenkt. DHL rechnet für 2023 nur noch maximal mit einem EBIT von 6,6 anstatt 7,0 Milliarden Euro. Entsprechend lautet die Zielspanne für das EBIT im laufenden Jahr nun 6,2 bis 6,6 Milliarden Euro. Für 2025 rechnet der DAX-Konzern nun mit einem EBIT von 7,0 bis 8,0 Milliarden Euro anstatt mehr als 8 Milliarden. "Die Erholung der Weltwirtschaft bleibt bislang aus", sagte DHL-CEO Tobias Meyer.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzunbgen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 19.398 -19% 20.845 -13% 24.038 EBIT 1.372 -32% 1.375 -32% 2.029 Ergebnis nSt und Dritten 807 -34% 784 -36% 1.220 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,68 -33% 0,66 -35% 1,01 Umsatz Express 5.885 -18% 6.399 -11% 7.197 - Global Forwarding, Freight 4.417 -44% 5.226 -34% 7.892 - Supply Chain 4.258 +2% 4.319 +3% 4.184 - eCommerce 1.477 -1% 1.518 +2% 1.489 - Post & Paket Deutschland 3.959 +0,3% 3.982 +1% 3.948 EBIT Express 667 -34% 660 -35% 1.012 - Global Forwarding, Freight 306 -47% 307 -46% 573 - Supply Chain 242 +11% 241 +10% 219 - eCommerce 55 -37% 77 -11% 87 - Post & Paket Deutschland 207 -29% 192 -34% 290

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 15.098 +13% 22 13.309 EBIT bereinigt 1.142 +37% 22 836 EBIT 1.118 +15% 22 973 Ergebnis nach Steuern/Dritten 837 +25% 22 667 Ergebnis je Aktie 1,08 +27% 22 0,85 Free Cashflow* -415 -- 22 944 * vor M&A und Kundenfinanzierungen

BAYER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz Konzern 10.438 -7,5% 11 11.281 -Pharmaceuticals 4.684 -5,5% 11 4.955 -Consumer Health 1.547 -0,1% 11 1.548 -Crop Science 4.143 -12% 11 4.692 EBITDA bereinigt Konzern 1.725 -30% 11 2.451 -Pharmaceuticals 1.360 -14% 11 1.573 -Consumer Health 359 +6,8% 11 336 -Crop Science 111 -82% 11 629 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 33 -94% 10 546 Ergebnis je Aktie Core* 0,73 -35% 11 1,13 * fortgeführte Geschäftsbereiche

MUNICH RE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Versicherungsumsatz (brutto) 14.800 -- 15 k.A. Anlageergebnis 1.170 +29% 15 904 Operatives Ergebnis 1.544 -- 15 -346 Ergebnis nach Steuern 1.131 +115% 15 527 Ergebnis je Aktie 8,30 +119% 15 3,79 Schaden-Kosten-Quote* 84,1 -- 15 108,2 -* Rückversicherung - Schaden/Unfall

GEA (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Auftragseingang 1.287 -6% 14 1.372 Umsatz 1.397 +3% 15 1.354 EBITDA* 204 +3% 15 199 EBITDA-Marge 14,6 -- 15 14,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 108 +1% 3 107 Ergebnis je Aktie 0,63 +3% 11 0,61

LANXESS (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 1.763 -19% 13 2.185 EBITDA 120 -50% 15 240 EBITDA-Marge 6,8 -- -- 11,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten* -3,7 -- 4 84 Ergebnis je Aktie* -0,04 -- 4 0,97 * vor Sondereinflüssen

SIXT (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 1.119 +12% 5 997 EBITDA bereinigt 390 +18% 2 329 Ergebnis vor Steuern 242 -15% 6 283

Weitere Termine:

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate

11:30 Kapitalmarkt-Update; 09:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), Ergebnis 3Q

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Walt Disney Co, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.163,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.389,25 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.344,25 -0,2% Nikkei-225 32.166,48 -0,3% Schanghai-Composite 3.038,34 -0,6% Hang-Seng-Index 17.542,88 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 130,33 -4 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.152,64 +0,1% DAX-Future 15.223,00 +0,0% XDAX 15.156,71 +0,0% MDAX 25.107,61 +0,8% TecDAX 2.972,92 +1,0% EuroStoxx50 4.153,37 -0,1% Stoxx50 3.871,84 -0,1% Dow-Jones 34.152,60 +0,2% S&P-500-Index 4.378,38 +0,3% Nasdaq-Comp. 13.639,86 +0,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,37 +84

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer knapp behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. "Der DAX verteidigt im Großen und Ganzen die Rally-Gewinne der vergangenen Woche", so ein Marktteilnehmer. Während von den Vorlagen zunächst keine stärkeren Impulse kommen, stützen die fallenden Ölpreise und die mit ihnen nachgebenden Renditen weiter die Stimmung. Neue Impulse dürften zunächst vor allem von der Berichtssaison ausgehen.

Rückblick: Kaum verändert - Gestützt wurde die Stimmung von den deutlich fallenden Ölpreisen und den mit diesen nachgebenden Renditen am Anleihemarkt sowie weiter steigenden Aktienkursen in den USA. Allerdings tendierten stärker konjunkturabhängige Aktien weiterhin zur Schwäche. Im Blick stand das Übernahmeangebot für Telefonica Deutschland. Die Mutter Telefonica bietet den 2,35 Euro je Aktie. Entsprechend um rund 38 Prozent nach oben ging es mit dem Kurs von Telefonica Deutschland. Der Kurs des Mutterkonzerns notierte kaum verändert. Im Zuge von darauf einsetzenden Umschichtungsoperationen gewannen United Internet und 1&1 rund 4 Prozent. Die Aktie des Stahlkonzerns Outokumpu verlor nach enttäuschenden Zahlen 6,1 Prozent. In Paris stiegen Capgemini um 2,5 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognose bestätigt hatte. Um knapp 2 Prozent aufwärts ging es in Zürich für die UBS-Aktie. Die Großbank hat zwar wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Credit Suisse im dritten Quartal einen überraschend hohen Verlust eingefahren. Bereinigt schrieb sie aber schwarze Zahlen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Deutsche Börse (+3,5%) setzten sich mit neuen Mittelfristzielen an die Spitze der Gewinnerliste im DAX. SAP gewannen auch im Sog von Capgemini 2,4 Prozent. Auf der anderen Seite fielen Daimler Truck nach Quartalszahlen um 4,6 Prozent. Experten hatten beim Umsatz und beim bereinigten operativen Gewinn etwas mehr erwartet. Der Kurs des Wettbewerbers Traton gab um rund 2 Prozent Um 0,7 Prozent fielen Siemens Energy. Die Ratingagentur S&P hatte die Bonität des Energietechnikkonzerns auf den Prüfstand gestellt - mit negativem Ausblick. Im MDAX stiegen Rational nach guten Zahlen um 3,5 Prozent. Im TecDAX ließ ein Dividendenausfall die Aktien von Adtran Holdings um fast 25 Prozent einbrechen. In den hinteren Reihen sprangen Manz um 24 und Westwing um 23 Prozent nach oben. Der Maschinenbauer Manz schaffte es in den ersten neun Monaten zurück in die Gewinnzone, der Möbelhändler Westwing hatte die Gewinnprognose angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Gea wurden 4 Prozent höher getaxt, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro beschlossen hat. Deutschen Pfandbriefbank büßten 7 Prozent ein. Die Bank hat aufgrund einer länger anhaltenden Marktschwäche für gewerbliche Immobilien ihre Risikovorsorge erhöht und die Gewinnprognose gesenkt. Dürr notierten nachbörslich wenig verändert. Der Maschinen- und Anlagenbauer hatte seine Prognose wegen Problemen bei der Konzerntochter Homag gesenkt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die Gewinnserie setzte sich fort. Stützend wirkten wieder sinkende Marktzinsen, wovon vor allem die als zinsempfindlich geltenden Technologiewerte profitierten. Bei Einzeltiteln bewegten die Bilanzsaison. Uber gewannn 3,7 Prozent nach übertroffenen Gewinnerwartungen. Überraschend gut fielen die Drittquartalszahlen von Tripadvisor (+11%) aus. Vimeo verbesserten sich um 6,3 Prozent, nachdem die Video-Plattform im dritten Quartal überraschend in die Gewinnzone vorgestoßen war. Positiv kamen auch die Zahlen von Goodyear (+3,0%) an. Der Duft- und Aromenhersteller International Flavors & Fragrances (-1,0%) hat eine Kooperationsvereinbarung mit Icahn Capital verlängert. Die Gesellschaft von Carl Icahn kann nun einen Direktkandidaten in das Board von IFF entsenden sowie einen Kandidaten, auf den sich beide Seiten einigen müssen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,94 +1,7 4,92 51,6 5 Jahre 4,55 -2,7 4,57 54,7 7 Jahre 4,58 -5,4 4,64 61,3 10 Jahre 4,57 -7,4 4,65 69,3 30 Jahre 4,74 -6,4 4,81 77,4

Die Renditen gaben wieder nach, unterstützt unter anderem von deutlich fallenden Ölpreisen. Die Zwischenerholung vom Montag erklärten Marktbeobachter damit, dass Anleger den kräftigen Anstieg der Anleihekurse in der Vorwoche als zu schnell empfunden hätten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0687 -0,1% 1,0699 1,0687 -0,2% EUR/JPY 161,04 +0,1% 160,87 160,86 +14,7% EUR/CHF 0,9631 +0,0% 0,9629 0,9623 -2,7% EUR/GBP 0,8705 +0,1% 0,8697 0,8690 -1,6% USD/JPY 150,69 +0,2% 150,37 150,51 +14,9% GBP/USD 1,2277 -0,2% 1,2301 1,2298 +1,5% USD/CNH 7,2812 +0,0% 7,2797 7,2843 +5,1% Bitcoin BTC/USD 35.238,57 -0,2% 35.320,30 34.736,11 +112,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar machte mit den steigenden Marktzinsen Boden gut. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Devisenhändler sahen auch einen Zusammenhang mit der Zinserhöhung der australischen Notenbank und deren als "taubenhaft" interpretiertem Begleitkommentar, der dort weitere Zinserhöhungen weniger wahrscheinlich erscheinen lasse. Der Austral-Dollar tendierte vor diesem Hintergrund leichter.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,06 77,37 -0,4% -0,31 -0,3% Brent/ICE 81,47 81,61 -0,2% -0,14 -0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben deutlich nach. Marktteilnehmer verwiesen auf durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China, die Nachfragesorgen schürten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.968,35 1.969,33 -0,0% -0,98 +7,9% Silber (Spot) 22,50 22,63 -0,6% -0,12 -6,1% Platin (Spot) 893,85 895,00 -0,1% -1,15 -16,3% Kupfer-Future 3,68 3,68 0% 0 -3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,5%) wurde vom festeren Dollar und den steigenden US-Renditen belastet.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ein Ende der Diskussionen über die Einführung eines staatlich finanzierten Industriestrompreises gefordert und stattdessen bei den hohen Energiekosten Erleichterungen im Steuerbereich in Aussicht gestellt.

DEUTSCHLAND - Energieversorgung

Der Bürgermeister der Gemeinde Binz auf Rügen, Karsten Schneider, und Tourismusdirektor Kai Gardeja haben die Abgeordneten des Bundestages aufgefordert, ihre Entscheidung für ein Flüssiggasterminal vor der Ostseeinsel zu korrigieren. Die Notwendigkeit eines solchen Terminals sei mittlerweile nicht mehr gegeben.

JAPAN - Geldpolitik

Nach Aussage des japanischen Notenbankchefs Kazuo Ueda könnte die Bank of Japan (BoJ) die Rücknahme der geldpolitischen Lockerung in Erwägung ziehen, bevor das Tempo des Lohnwachstums das der Inflation übersteigt. Bevor die Bank aber eine solche Entscheidung treffe, müsse man "mit ausreichender Sicherheit" davon überzeugt sein, dass der positive Kreislauf von Löhnen und Preisen funktioniere.

AIRBUS

hat im Oktober 71 Flugzeuge an 42 Kunden ausgeliefert. In den ersten zehn Monaten wurden 559 Maschinen ausgeliefert. Zudem buchte Airbus im Oktober brutto 119 Aufträge.

COMMERZBANK

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Erträge vor Risikoergebnis 2.755 +46% 2.666 +41% 1.886 Zinsüberschuss 2.166 +34% 2.079 +28% 1.621 Provisionsüberschuss 831 -2% 831 -2% 849 Risikovorsorge 91 +8% 171 +104% 84 Verwaltungsaufwand 1.504 +5% 1.469 +3% 1.429 Operatives Ergebnis 1.116 +296% 967 +243% 282 Ergebnis vor Steuern 1.109 +315% 966 +262% 267 Ergebnis nach Steuern/Dritten 684 +251% 611 +213% 195

Im laufenden Jahr rechnet die Bank nun mit einem Gewinn von rund 2,2 Milliarden Euro. Bisher hatte sie einen Gewinn "deutlich" über dem Vorjahreswert von 1,44 Milliarden in Aussicht gestellt. Der Analystenkonsens stand bislang bei 2,2 Milliarden Euro. Der Nettozinsüberschuss soll nun bei rund 8,1 Milliarden Euro liegen. Auch bei Risikovorsorge und Aufwandsquote wird die Bank zuversichtlicher.

CONTINENTAL

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 10.240 -1,5% 10.485 +0,9% 10.396 EBIT bereinigt 637 +7,1% 650 +9,2% 595 EBIT-Marge bereinigt 6,2 -- 6,2 -- 5,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 299 -- -- -- -211 Ergebni/Aktie unverwässert 1,49 -- -- -- -1,05 Free Cashflow bereinigt 466 -- 436 -- -496

Continental rechnet 2023 nun mit einem Umsatz von rund 41,0 bis 43,0 Milliarden Euro. Bisher wurden rund 41,5 bis 44,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge, wonach die Rendite auf 5,5 bis 6,5 Prozent von 5,0 Prozent im Vorjahr steigen soll, wurde bekräftigt.

EON

Nachfolgend die Neunmonatszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 9 Monate 9M23 ggVj 9M22 Umsatz 69.243 -15% 81.593 EBITDA bereinigt 7.789 +27% 6.110 EBIT bereinigt 5.662 +40% 4.034 Konzernueberschuss bereinigt 2.941 +38% 2.126 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,13 +40% 0,81

Für das vierte Quartal erwartet Eon aufgrund der Weitergabe von Preissenkungen an die Kunden einen deutlich negativen Ergebniseffekt. Der Ausblick für 2023 wurde aber bestätigt. Weiterhin wird ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro erwartet. Den bereinigten Konzernüberschuss sieht Eon weiter bei 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Je Aktie wird ein bereinigter Konzerngewinn von 1,03 bis 1,11 Euro prognostiziert.

SIEMENS HEALTHINEERS

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22/23 ggVj 4Q22/23 ggVj 4Q21/22 Umsatz 6.056 +1% 5.870 -2% 6.000 Vergleichbares Umsatzwachstum 7,5 -- 4,7 -- 6,8 EBIT bereinigt 1.013 +0,2% 981 -3% 1.011 EBIT-Marge bereinigt 16,7 -- 16,7 -- 16,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 537 -15% 538 -15% 630 Ergebnis je Aktie 0,48 -14% 0,47 -16% 0,56 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,58 -11% 0,58 -11% 0,65

Für das neue Geschäftsjahr kündigte der Medizintechnikkonzern ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,10 bis 2,30 Euro an.

DÜRR

hat seine Prognose wegen Problemen bei der Konzerntochter Homag gesenkt. Homag leidet unter einer ausgeprägten zyklischen Nachfrageschwäche nach Holzbearbeitungsmaschinen und setzt nun ein Maßnahmenpaket zur Effizienzsteigerung und Reduzierung der Kapazität um. Der darauf resultierende Sonderaufwand in Höhe 35 bis 50 Millionen Euro wird im vierten Quartal 2023 gebucht.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Auftragseingang 922 -30% 1.029 -- 1.319 Umsatz 1.164 +3,6% 1.172 +4,3% 1.124 EBIT 71 +29% 69 +24% 55 EBIT-Marge 6,1 -- 5,9 -- 4,9 EBIT bereinigt 82 +30% 77 +21% 63 EBIT-Marge bereinigt 7,1 -- 6,6 -- 5,6 Ergebnis nach Steuern 46,9 +32% -- -- 35,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 45 +26% 35,3 Ergebnis je Aktie unverwässert k.A. -- 0,66 +29% 0,51

EVOTEC

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 196 +13% 172 -0,9% 174 EBITDA bereinigt 16 +48% 20 +77% 11 Ergebnis nach Steuern -39 -- -6,2 -- -47 Ergebnis je Aktie -0,22 -- -- -- -0,27

GEA

hat ein Aktienrückkaufprogramm über 400 Millionen Euro beschlossen.

ALLGEIER

rechnet im Vergleich zur ursprünglichen Planung 2023 nur noch mit einem Umsatz von rund 490 (bislang 500) Millionen und einem bereinigten EBITDA von rund 60 (65 bis 71) Millionen Euro. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um 4 Prozent auf 363 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA ging um 3 Prozent auf 40 Millionen Euro zurück.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

hat aufgrund einer länger anhaltenden Marktschwäche für gewerbliche Immobilien die Risikovorsorge erhöht und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Erwartet wird nun ein Vorsteuerergebnis von 90 bis 110 (zuvor: 170 bis 200) Millionen Euro.

ENEL

hat nach einem mehr als verdoppelten Gewinn in den ersten neun Monaten den Ausblick für das laufende Jahr erhöht. Im Zeitraum Januar bis September erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 4,25 Milliarden Euro, nach 1,76 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis stieg der Nettogewinn im gleichen Zeitraum um 65 Prozent auf 5,03 Milliarden Euro.

