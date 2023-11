Die SAP-Aktie hat gestern 2,4% gewonnen und bei 132,38 EUR ein neues Jahreshoch erreicht. Rückblick: Am 26. Oktober hatte die SAP-Aktie erneut das Volumenmaximum auf den Prüfstand gestellt. Mit Erfolg, denn die Kurse gingen anschließend in eine Erholung über und legten seitdem rund 7% an Wert zu. In der Spitze stiegen die Notierungen gestern sogar ...

