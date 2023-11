Der DAX konnte am gestrigen Dienstag über das September-Tief steigen und 0,1% auf 15.153 gutmachen. Rückblick: Nach der starken Vorwoche (+3,4%) und der Rückkehr über die 15.000er-Barriere hatte der deutsche Leitindex am Montag zunächst einen Schritt zurück gemacht. Am gestrigen Dienstag knüpften die Blue Chips mit der schwachen Eröffnung bei 15.085 ...

