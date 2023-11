Borussia Dortmund hat die richtige Reaktion auf den enttäuschenden Auftritt am Samstag bei der Heimspielniederlage gegen den FC Bayern München gezeigt und in der Champions League gestern drei weitere eminent wichtige Punkte eingefahren. Das Team von Trainer Edin Terzic bezwang den englischen Vertreter Newcastle United mit 2:0. Gegen den Club, der sich in Besitz des saudischen Staatsfonds befindet und in den vergangenen Transferphasen entsprechend hochgerüstet wurde, war der BVB von Anfang an überlegen. ...

