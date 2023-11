Die Commerzbank peilt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal für das Gesamtjahr 2023 jetzt einen Überschuss von rund 2,2 Milliarden Euro an. Bis 2027 will der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof das Nettoergebnis dann auf 3,4 Milliarden Euro steigern. Die Aussichten kommen bei den Anlegern in einer ersten Reaktion gut an. Im Gesamtjahr 2022 hatte die Commerzbank, deren größter Anteilseigner der deutsche Staat ist, gut 1,4 Milliarden Euro Überschuss erzielt und damit so viel wie seit 2007 ...

