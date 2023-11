DJ Bayer rutscht in die roten Zahlen - Prognose bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die anhaltend schwache Geschäftsentwicklung im Agrargeschäft hat Bayer den operativen Gewinn im dritten Quartal verhagelt. Wertminderungen in der Sparte in Milliardenhöhe führten unter dem Strich sogar zu tiefroten Zahlen. Die Prognose bestätigte der Pharma- und Agrarkonzern am Morgen jedoch.

Bayer verbuchte im dritten Quartal einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 31 Prozent auf 1,685 Milliarden Euro. Damit wurden die Erwartungen des Marktes verfehlt. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 1,725 Milliarden Euro gerechnet. Ursächlich dafür war das Agrargeschäft, wo der Umsatz zwar stabil blieb, aber wegen der Preisrückgänge bei glyphosathaltigen Produkten, bei zugleich höheren Herstellungskosten ein leichter Verlust von 24 Millionen Euro anfiel.

Netto meldete Bayer nach Sonderaufwendungen von 4,3 Milliarden Euro einen Konzernverlust von 4,569 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahr hier noch ein Überschuss von 546 Millionen Euro erreicht worden war. Das bereinigte Konzernergebnis je Aktie sank um 66,4 Prozent auf 38 Cent. Analysten hatten hier mit 73 Cent gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Bayer weiterhin mit einem währungsbereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro, einem bereinigte Ergebnis je Aktie von 6,20 bis 6,40 Euro und einem wechselkursbereinigten Umsatz von 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro.

