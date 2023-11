Trotz weiterer Kursgewinne an der Wall Street startet der DAX zur Wochenmitte zunächst mit leichten Abschlägen in den Handelstag. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der DAX 0,3 Prozent schwächer bei 15.100 Punkten. Im Fokus der Anleger stehen heute die Quartalszahlen zahlreicher DAX-Konzerne, darunter Adidas, Munich Re und Commerzbank. Keine Unterstützung erhalten die deutschen Börsen aus Asien, wo die Notierungen am Morgen ebenfalls überwiegend nachgeben.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

