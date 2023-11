DJ Adidas: 2. Yeezy-Verkaufsaktion trägt 3Q 150 Mio Euro zum EBIT bei

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat mit der zweiten Yeezy-Verkaufsaktion im August im dritten Quartal den operativen Gewinn um 150 Millionen Euro erhöht, der Umsatzbeitrag lag bei 350 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Auf der Umsatz-Seite lag der Beitrag somit etwas niedriger als im zweiten Quartal.

Mit dem ersten "Yeezy-Drop" Ende Mai und Anfang Juni hatte Adidas den Angaben zufolge im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro erzielt, der operative Gewinn wurde um 150 Millionen Euro erhöht.

Im Neunmonatszeitraum 2023 betrug somit Adidas' Umsatz mit Yeezy-Produkten 750 Millionen Euro. Im Vorjahr - als Adidas' erfolgreiche Design-Kooperation mit Rapper/Designer Kanye West (nun Ye) noch lief, hatte Adidas' Yeezy-Umsatz 1,2 Milliarden Euro betragen. Im dritten Quartal allein steigerte Adidas den Angaben zufolge den Umsatz insgesamt währungsbereinigt um 1 Prozent, rechnet man Yeezy heraus, betrug der Zuwachs 2 Prozent.

Im ersten Yeezy-Drop waren Adidas zufolge die meisten Produkte zum vollen Preis verkauft worden, nur wenige mit Discount. Adidas hatte darauf hingewiesen, das sei möglicherweise bei anderen Aktionen anders. Beim zweiten Drop hat Adidas über den eigenen Online-Verkaufskanal hinaus auch über die digitalen Plattformen ausgewählter Großhandelspartner verkauft, auch das dürfte die Zuflüsse an Adidas reduziert haben.

Angeboten würden bei der Verkaufsaktion im August etwa 10 Yeezy-Modelle, hatte Gulden Anfang August mit den Zweitquartalszahlen gesagt. Bei der ersten Verkaufsaktion waren dies 15 bis 20 Yeezy-Modelle, der Modell-Mix sei unterschiedlich von Markt zu Markt gewesen.

Der gesamte Yeezy-Warenbestand hatte in den Adidas-Lagerhäusern weltweit anfangs ein Volumen von 500 Millionen Euro, weitere Verkaufsaktionen sind geplant. Nach der ersten Verkaufsaktion waren noch 80 Prozent bzw 400 Millionen Euro übrig. Einen Überblick über den Bestand nach dem zweiten Yeezy-Drop will Adidas in den Telefonkonferenzen mit Medien und Analysten geben.

Adidas hatte sich im Mai entschlossen, die margenstarken Design-Sneaker-Restbestände zu verkaufen - anstatt sie zu vernichten - und einen "signifikanten Teil" des Erlöses an Menschenrechtsorganisationen zu spenden. Die Designer-Sportschuhe waren bereits produziert oder in Auftrag gegeben, als Adidas die lukrative Design-Kooperation mit dem Rapper Kanye West nach dessen antisemitischen Äußerungen und anderen verbalen Ausfällen im Oktober abrupt beendete und den Verkauf stoppte.

Aus dem Erlös der ersten Verkaufsaktion hatte Adidas zugesagt, rund 110 Millionen Euro für wohltätige Zwecke zu spenden. Außerdem würde Ye wie vertraglich vereinbart Lizenzgebühren für die Schuhe bekommen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

November 08, 2023 02:20 ET (07:20 GMT)

