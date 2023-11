DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB/Nagel: Inflation im Euroraum immer noch zu hoch

Die Inflation im Euroraum ist trotz der Serie von Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) aus der Sicht von Bundesbankpräsident Joachim Nagel immer noch zu hoch. "Die Inflation wird während des gesamten Zeitraums der jüngsten vom EZB-Stab erstellten Projektion über dem Zielwert bleiben", sagte Nagel bei einer Rede vor der German-British Chamber of Industry & Commerce in London. Ein lebhaftes Lohnwachstum in Verbindung mit einem sinkenden Arbeitskräfteangebot werde den Druck aufrechterhalten.

Japans Zentralbank könnte geldpolitische Lockerung anpassen

Nach Aussage des japanischen Notenbankchefs Kazuo Ueda könnte die Bank of Japan (BoJ) die Rücknahme der geldpolitischen Lockerung in Erwägung ziehen, bevor das Tempo des Lohnwachstums das der Inflation übersteigt. Die Notenbank könnte die Steuerung der Zinskurve oder die negativen Zinssätze anpassen, bevor die inflationsbereinigten Löhne steigen, sagte Ueda im Parlament.

IWF-Europadirektor hält Industriestrompreis für schädlich

Der Europa-Direktor des Internationale Währungsfonds (IWF), Alfred Kammer, hat die Bundesregierung vor der Einführung eines Industriestrompreises gewarnt. Bei einem verbilligten Strompreis für besonders energieintensive Industriezweige wäre "das Geld nicht gut angelegt", sagte Kammer in Brüssel. Er widersprach damit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Ein solcher Industriestrompreis habe mehrere Nachteile, argumentierte Kammer. "Er treibt die Strompreise für diejenigen in die Höhe, die nicht unter das Subventionsprogramm fallen, und er subventioniert erneut fossile Brennstoffe, von denen wir weg wollen."

G7-Außenminister bekräftigen Entschlossenheit zur Unterstützung der Ukraine

Die G7-Staaten haben der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung zugesichert. Bei ihrem Treffen in Tokio bekräftigen die Außenminister der G7 ihre Entschlossenheit, ungeachtet des Kriegs in Nahost die Ukraine weiter zu unterstützen und "scharfe Sanktionen gegen Russland zu verhängen", wie das japanische Außenministerium mitteilte. Es sei wichtig, dass die G7-Staaten vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas "geschlossen ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft senden, dass unser unerschütterliches Engagement für die Unterstützung der Ukraine niemals nachlassen wird", erklärte die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa.

Delegationskreise: G7-Außenminister fordern mehr humanitäre Hilfe für Gazastreifen

Die Außenminister der G7-Staaten fordern nach Angaben aus Delegationskreisen mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Bei den Beratungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit ihren G7-Kolleginnen und -Kollegen habe Einigkeit geherrscht, "dass angesichts der humanitären Notlage in Gaza die humanitäre Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung dringend ausgebaut werden muss", hieß es am Mittwoch aus Delegationskreisen. Baerbock zufolge konnten inzwischen mehr als 200 Deutsche und Angehörige den Gazastreifen verlassen.

USA gegen "Wiederbesetzung" des Gazastreifens durch Israel

Die USA haben sich gegen eine erneute langfristige Besetzung des Gazastreifens durch Israel ausgesprochen. "Generell unterstützen wir die Wiederbesetzung des Gazastreifens nicht und Israel auch nicht", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, vor Journalisten. "Wir sind der Meinung, dass die Palästinenser bei diesen Entscheidungen an vorderster Stelle stehen müssen und dass der Gazastreifen palästinensisches Land ist und bleiben wird." Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor erklärt, nach dem Krieg für eine "unbestimmte Zeit" die "Gesamtverantwortung für die Sicherheit" des Palästinensergebiets übernehmen zu wollen.

Netanjahu: Waffenruhe nur gegen Geisel-Freilassung

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat jegliche Waffenruhe im Gazastreifen ausgeschlossen, solange die dort herrschende radikalislamische Hamas ihre 241 Geiseln nicht freilässt. Ohne eine Freilassung der in den Gazastreifen Entführten werde es keine Lieferung von Treibstoff in das Gebiet, keine Zulassung palästinensischer Arbeiter in Israel und keine Waffenruhe im Gazastreifen geben, sagte Netanjahu.

US/Verbraucherkredite Sep plus 9,0 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Aug revidiert minus 15,8 Mrd USD (vorl: minus 15,6 Mrd USD)

