Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Laufzeitenfonds - was ich davon halte? Ich freue mich, dass meine jüngste Female-Finance-InitiativeFrüchte trägt: Eine Hörerin hat mich kontaktiert. Sie will wissen, was Laufzeitenfonds sind und was ich davon halte. Ganz einfach: Das sind Anleihefonds mit einer fixen Laufzeit. So wie eine Einzelanleihe eine fixe Laufzeit hat. Am Ende zahlen die Emittenten der Schuldscheine das geborgte Geld zurück. Laufzeitenfonds bündelnsolche Anleihen mit gleicher Laufzeit, und am Ende ist Zahltag und der Fonds wird aufgelöst. Man weiß also genau was man dann ausbezahlt bekommt. Hingegen investiert ein klassischer Anleihen-Fonds immer wieder in neue Anleihen mit beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...