Der Leitindex SMI büsst bis um 09.10 Uhr 0,23 Prozent auf 10'546,34 Punkte ein.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit etwas tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Insgesamt halten sich die Ausschläge aber mehrheitlich in engen Grenzen und die Seitwärtsbewegung der Vortage scheint sich vorerst fortzusetzen. Nach der starken Vorwoche sei die Luft etwas draussen, heisst es in Marktkreisen. Die ersehnten Anschlusskäufe blieben vorerst aus. Die Vorgaben von der...

Den vollständigen Artikel lesen ...