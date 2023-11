EQS-News: Forever Healthy Foundation gGmbH / Schlagwort(e): Konferenz

Rejuvenation Startup Summit 2024 gibt erste Redner bekann



08.11.2023 / 10:00 CET/CEST

Rejuvenation Startup Summit 2024 gibt erste

Redner bekannt Nehmen Sie am weltweit größten Treffen von CEOs aus dem Bereich Longevity teil Berlin, Deutschland - 8. November 2023 - Die Forever Healthy Foundation freut sich, die ersten Redner für den Rejuvenation Startup Summit bekannt zu geben. Der Rejuvenation Startup Summit (Berlin, 10.-11. Mai 2024) ist ein lebendiges Networking-Event, das Start-ups und Mitglieder des Longevity-Venture-Capital / Investor-Ökosystems zusammenbringt - alle mit dem Ziel, Therapien zu entwickeln, die die gesunde menschliche Lebensspanne erheblich verlängern. Rejuvenation & Longevity Biotech ist ein neuer, aufstrebender Bereich der Medizin. Dieser zielt auf die Vorbeugung und Umkehrung von Alterskrankheiten ab, indem er deren gemeinsame Ursache, den Alterungsprozess selbst, in Angriff nimmt. Neben einer Reihe spannender Präsentationen von CEOs von Start-ups im Bereich Rejuvenation & Longevity bietet der Gipfel ein ganztägiges Start-up-Forum für Networking, Podiumsdiskussionen und Keynote-Präsentationen. Der Gipfel beginnt am Freitagmittag und endet am Samstagabend mit einer Party für alle Teilnehmer und bietet reichlich Gelegenheit, mit einigen der vielversprechendsten Führungspersönlichkeiten auf diesem Gebiet in Kontakt zu treten, darunter: Michael Greve, Gründer der Forever Healthy Foundation

Foundation Nina Ruge, Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin

Hans S. Keirstead, Chairman of the Board von Immunis - entwickelt Immunsekretom-Produkte zur Veränderung des Verlaufs von immunbedingten Krankheiten und der Alterung

- entwickelt Immunsekretom-Produkte zur Veränderung des Verlaufs von immunbedingten Krankheiten und der Alterung Dobri Kiprov, Mitgründer und CSO von Lyfspn , das eine Pilotstudie zur Plasmapherese durchführt

, das eine Pilotstudie zur Plasmapherese durchführt Greg Fahy, Mitgründer und CSO, und Bobby Brooke, CEO und CTO von Intervene Immune - der Pionier der Thymusregeneration

- der Pionier der Thymusregeneration Aaron Friedman, Mitgründer und CEO, und Vlad Senatorov, Mitgründer und CSO von Reservoir Neuroscience - die Blut-Hirn-Schranke verjüngen, um die Gesundheit der Blutgefäße wiederherzustellen

- die Blut-Hirn-Schranke verjüngen, um die Gesundheit der Blutgefäße wiederherzustellen Marco Quarta, Mitgründer und CEO Rubedo Life Sciences - hält Sie biologisch jung, indem es auf die pathologischen Zellen abzielt, die den Alterungsprozess vorantreiben

- hält Sie biologisch jung, indem es auf die pathologischen Zellen abzielt, die den Alterungsprozess vorantreiben Robin Mansukhani, CEO von Deciduous Therapeutics - entwickelt multiple Aktivierungsansätze zur Beseitigung seneszenter Zellen durch neuartige Immuntherapien

- entwickelt multiple Aktivierungsansätze zur Beseitigung seneszenter Zellen durch neuartige Immuntherapien Matthias Breugelmans, CEO, und Naren Vyavahare, CSO von Elastrin Therapeutics - entwickelt Therapeutika, die verkalktem Gewebe und Organen wieder zu jugendlicher Funktionsfähigkeit verhelfen können

- entwickelt Therapeutika, die verkalktem Gewebe und Organen wieder zu jugendlicher Funktionsfähigkeit verhelfen können Alex Blyth, CEO von LIfT BioSciences - entwickelt die weltweit erste Zelltherapie "von der Stange", die alle soliden Tumore vernichten kann

- entwickelt die weltweit erste Zelltherapie "von der Stange", die alle soliden Tumore vernichten kann Ann Belien, CEO von Rejuvenate Biomed - erforscht die Biologie des Alterns und bewertet das therapeutische Potenzial von synergistischen Kombinationspräparaten

- erforscht die Biologie des Alterns und bewertet das therapeutische Potenzial von synergistischen Kombinationspräparaten Mike Kope, und Matthew O'Connor, Co-CEOs von Cyclarity - beugt altersbedingten Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall vor, indem die grundlegende Ursache bekämpft wird

- beugt altersbedingten Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall vor, indem die grundlegende Ursache bekämpft wird Aaron Cravens, CEO von REVEL - eröffnet ein völlig neues Feld in der Behandlung von altersbedingten molekularen Schäden - Aufbrechen von vernetzten Kollagenfasern

- eröffnet ein völlig neues Feld in der Behandlung von altersbedingten molekularen Schäden - Aufbrechen von vernetzten Kollagenfasern Matthew Rosen, Präsident von CoRegen - nutzt seine genregulatorische Plattform für die Behandlung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten

- nutzt seine genregulatorische Plattform für die Behandlung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten Janine Sengstack, Mitgründerin und CEO, und Rob Carhill, Mitgründer und Präsident von Junevity - Alterskrankheiten mit neuartigen, auf Transkriptionsfaktoren ausgerichteten Medikamenten zurückdrängen

- Alterskrankheiten mit neuartigen, auf Transkriptionsfaktoren ausgerichteten Medikamenten zurückdrängen Reason, CEO und Mourad Topors, CSO von Repair Biotechnologies - entwickelt Therapien auf der Grundlage seiner Cholesterin-abbauenden Plattform

- entwickelt Therapien auf der Grundlage seiner Cholesterin-abbauenden Plattform Alexander Leutner, Managing Director von cellbricks - Vervielfältigung von menschlichem Gewebe in großem Maßstab

- Vervielfältigung von menschlichem Gewebe in großem Maßstab Alexander Schueller, CEO, und Stephen Helliwell, CSO von cellvie - der Pionier der therapeutischen Mitochondrientransplantation

- der Pionier der therapeutischen Mitochondrientransplantation Lou Hawthorne, Gründer und CEO von NaNotics - Entwicklung einer neuen Klasse von Medikamenten

- Entwicklung einer neuen Klasse von Medikamenten Phil Newman, Gründer und CEO von Longevity.Technology

Stephanie Dainow, Executive Director von Lifespan.io

Lorna Harris, CSO von Senisca - entwickelt senotherapeutische Interventionen zur Bekämpfung von Krankheiten und ästhetischen Zeichen der Alterung

- entwickelt senotherapeutische Interventionen zur Bekämpfung von Krankheiten und ästhetischen Zeichen der Alterung Jürgen Reeß, CEO von Mogling Bio - zur Verjüngung alter Stammzellen des hämatopoetischen (blutzellbildenden) Systems

- zur Verjüngung alter Stammzellen des hämatopoetischen (blutzellbildenden) Systems Petr Sramek, Mitgründer der Healthy Longevity Clinic und Managing Partner des LongevityTech.fund

und Managing Partner des Brian Kennedy, Professor an der National University of Singapore

Eric Verdin, CEO und Präsident des Buck Institute for Research on Aging Investoren on Stage: Jens Eckstein, Investment Partner bei Hevolution

Alex Colville, Mitgründer, General Partner von Age1

Jan Adams, Partner bei Apollo Health Ventures

Sergey Jakimov, Managing Partner von LongeVC

Marc P. Bernegger, Gründungspartner von maximon

Patrick Burgermeister, Partner bei Kizoo Technology Capital Investoren können sich über konkrete Investitionsmöglichkeiten informieren oder - falls sie neu in diesem Bereich sind - einen ersten Einblick in den neuen Megatrend "Verjüngung & Langlebigkeit" erhalten - eine noch junge Branche, die irgendwann viel größer werden wird als die größten Technologiemärkte von heute. Early Bird-Tickets verfügbar Ab sofort sind Frühbucherpreise für den Rejuvenation Startup Summit 2024 verfügbar. Tickets für die Konferenz erhalten Sie hier . Über den Rejuvenation Startup Summit 2024 Der Rejuvenation Startup Summit (Berlin, 10.-11. Mai 2024), der von der Forever Healthy Foundation veranstaltet wird, ist eine lebendige Netzwerkveranstaltung, die die Entwicklung der Rejuvenation-Biotech-Industrie beschleunigen soll. Rejuvenation & Longevity Biotech ist ein neuer, aufstrebender Bereich der Medizin. Dieser zielt auf die Vorbeugung und Umkehrung von Alterskrankheiten ab, indem sie deren gemeinsame Ursache, den Alterungsprozess selbst, in Angriff nimmt. Rejuvenationtherapien zielen darauf ab, altersbedingte zelluläre Veränderungen wie molekularen Abfall, Verkalkung, Gewebeversteifung, Verlust der Stammzellenfunktion, genetische Veränderungen und beeinträchtigte Energieproduktion rückgängig zu machen oder zu reparieren. Der Summit bringt Start-ups, Longevity-Investoren und Forscher zusammen, die an der Gründung eines Start-ups interessiert sind oder sich einem solchen anschließen möchten - alle mit dem Ziel, Therapien zu entwickeln, die die gesunde menschliche Lebensspanne erheblich verlängern. Weitere Informationen unter: www.forever-healthy.org/summit/ Über die Forever Healthy Foundation Die Forever Healthy Foundation ist Michael Greve's private, humanitäre Initiative mit dem Ziel den Wandel zu einer Welt ohne altersbedingte Krankheiten zu beschleunigen. Zu den Aktivitäten von Forever Healthy gehören die Ausrichtung des jährlichen Rejuvenation Start-up Summit, die Finanzierung anwendungsnaher Forschung zu den Ursachen des Alterns und die Bereitstellung evidenzbasierter Bewertungen aktueller Rejuvenationtherapien. Greves Venture Capital-Unternehmen Kizoo, das Gründung, Mentoring und Finanzierung von Rejuvenation-Biotech-Start-ups unterstützt, ist inzwischen ebenfalls Teil der Initiative. Zu den Beteiligungen zählen Cellvie, Cyclarity, Revel, Elastrin, LIfT und MoglingBio. Für kostenlose Pressetickets wenden Sie sich bitte an: Frank Schueler, COO Forever Healthy Foundation

fs@forever-healthy.org



