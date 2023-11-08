BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 70 (63) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 22 (25) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET THYSSENKRUPP NUCERA MIT 'BUY' - ZIEL 21 EURHSBC HEBT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'HOLD' - ZIEL 2,35 EURLBBW SENKT TELEF.-D-ZIEL AUF 2,35 (3,20) EURO - 'HALTEN' (KAUFEN)MORGAN STANLEY HEBT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'OW' (EW) - ZIEL 90 (85) EURRBC SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 450 (460) EUR - 'UNDERPERFORM'UBS SENKT ZIEL FÜR PORSCHE SE AUF 55 (66) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GSK AUF 1650 (1730) PENCE - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ITM POWER AUF 80 (90) PENCE - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MCPHY ENERGY AUF 9 (17) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEL AUF 11 (12) NOK - 'BUY'DNB MARKETS HEBT GENMAB AUF 'BUY' - ZIEL 2450 DKKGOLDMAN HEBT ...Den vollständigen Artikel lesen ...