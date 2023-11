Enel hebt Jahresziele nach deutlich profitableren ersten neun Monaten anSemperit behauptet sich in schwierigem Marktumfeld - Neuaufstellung zum Elastomer-Spezialisten abgeschlossen Swiss Life wächst in den ersten neun Monaten 2023 weiter Adidas steigert Gewinn leicht - Prognose bestätigt AG1 AUTO1 Group erreicht Profitabilität bereits in Q3 AIR Airbus liefert im Oktober 71 Flugzeuge aus - kommt Jahresziel bei Flugzeug-Auslieferungen näher BAYN (VB -1,5%)Bayer Q3 ber. Ebitda verfehlt Erwartungen CBK (VB +3,2%)Commerzbank erhöht Prognose für 2023 deutlich - will Gewinn bis 2027 auf 3,4 Milliarden Euro steigern CON (VB -1,5%)Continental kann im Sorgenkind Autozulieferung punkten - Euro belastet DHL DHL kappt EBIT-Prognose 2023, senkt EBIT-Ziel 2025 DUE Dürr senkt wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...