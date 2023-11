Die Semperit-Gruppe hat in den ersten drei Quartalen 2023 einen Umsatz von 547,6 Mio. Euro erwirtschaftet, der um 7,7 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres lag. Das EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich auf 56,8 Mio. Euro (1-9 2022: 79,8 Mio. Euro). Darin enthalten seien Einmalaufwendungen in Höhe von rund 6,6 Mio. Euro aus den Transaktionskosten für den Erwerb der Rico-Gruppe, in der Kaufpreisallokation vorweg genommene Gewinne sowie einmalige Abfindungen für Veränderungen im Vorstand und für Reduktionen des Personalstands. Das Ergebnis nach Steuern lag bei -26,8 Mio. Euro (1-9 2022: -34,6 Mio. Euro). Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 wird bestätigt, das EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche soll, wie schon im ...

