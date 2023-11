DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Quartalsberichte machen Kurse

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter lautet die Starttendenz am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten. "Der DAX verteidigt im Großen und Ganzen die Rally-Gewinne der vergangenen Woche", meint ein Marktteilnehmer. Während von den Vorlagen zunächst keine stärkeren Impulse kommen, stützen die am Vortag deutlich gesunkenen Ölpreise und die mit ihnen nachgebenden Renditen weiter die Stimmung. Stärker konjunkturabhängige Aktien dürften dagegen tendenziell weiter unter dem schwachen konjunkturellen Umfeld leiden.

Der DAX gibt um 0,3 Prozent nach auf 15.113 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls um 0,3 Prozent nach.

Deutsche Post (DHL) senkt Prognosen

Impulse kommen vor allem von der Berichtssaison mit einer kaum zu überblickenden Zahlenflut. DHL (Deutsche Post) liegen 0,6 Prozent im Plus. Der Konzern hat zwar die Prognosen gesenkt, nach Einschätzung der Citi-Analysten liegt der Ausblick aber immer noch im Rahmen der Erwartung.

Gut kommen die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers (+1,7%) an. "Die Zahlen liegen zumindest an den Erwartungen, zum Teil auch leicht darüber", sagt ein Händler. Am Markt seien aber eher enttäuschende Zahlen erwartet worden, wie von vielen Konkurrenten nach dem Ende des Covid-Booms.

Um gut 5 Prozent nach oben geht es für die Commerzbank-Aktie. "Die Ziele sind nun klar und das ist positiv", meint ein Händler. Mit dem Gewinnziel von 2,2 Milliarden Euro liege die Bank nun an den Schätzungen der Analysten. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen. Der Zinsüberschuss habe sich etwas besser entwickelt als erwartet, der Provisionsüberschuss wie erwartet.

Margenausblick und Cashflow bei Continental positiv

Die gesenkte Umsatzprognose von Continental wird durch den Margenausblick wettgemacht. Entgegen den Befürchtungen habe Continental den Margenausblick bekräftigt, positiv sei auch, dass der freie Cashflow die Erwartungen übertroffen habe, so Marktteilnehmer. Der Kurs steigt um 2,1 Prozent.

Bayer zeigen sich wenig verändert, auch wenn die Quartalszahlen überwiegend leicht unter den Erwartungen ausgefallen sind. Den Ausblick hat der Konzern bekräftigt. Der neue Bayer-Chef Bill Anderson hat nun die von Investoren erwarteten harten Einschnitte in Aussicht gestellt. Zu den untersuchten Optionen gehören auch die Trennung von der Agrarsparte Crop Science oder von der Gesundheitssparte Consumer Health.

Die Biotechnikaktie Evotec zieht um gut 7 Prozent an, nachdem sie an den Vortagen stark nachgegeben hatte. Evotec hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und den Ausblick bekräftigt.

Eon büßen 0,8 Prozent ein, Enel legen um 0,7 Prozent zu. Die Geschäftszahlen der beiden Versorger seien gut ausgefallen, so ein Börsianer. Enel hat die Prognose erhöht, Eon hat die erst im Juli erhöhte Prognose zumindest bestätigt, auch wenn der Konzern im vierten Quartal mit negativen Preiseffekten rechnet.

Deutsche Pfandbriefbank stark unter Druck

Für die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank geht es steil nach unten um gut 10 Prozent. Das Geldinstitut hat die Prognose gesenkt. Hintergrund ist die anhaltende Marktschwäche für gewerbliche Immobilien. "Am Immobilienmarkt läuft derzeit kaum etwas, von daher war die Entwicklung zu erwarten", meint ein Marktteilnehmer.

Gea gewinnen 2,0 Prozent. Der Maschinenbauer hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 400 Millionen Euro angekündigt. Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal 2023 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und abermals einen Rekordumsatz erreicht. Die Aktie liegt 4 Prozent vorne.

Schwache Werbeeinnahmen haben RTL im abgelaufenen Quartal erneut zu schaffen gemacht. Der Konzernumsatz sank spürbar. RTL hat die Prognose für das Gesamtjahr erneut gesenkt. Die Aktie verliert 4 Prozent, im Windschatten geben Prosiebensat1 um 2 Prozent nach.

Fresenius zeigen sich 2,5 Prozent fester mit der Nachricht, dass die Eugin-Gruppe für bis zu 500 Millionen Euro einschließlich Meilensteinzahlungen verkauft wird. Fresenius will sich mehr auf das Kerngeschäft fokussieren. Eugin ist ein Anbieter von Fruchtbarkeits- und Reproduktionsdienstleistungen.

Windenergieaktien fest

Vestas machen einen Satz um 7 Prozent. Der Nettogewinn des dänischen Windkraftunternehmens ist deutlich über den Prognosen ausgefallen. Sowohl den Umsatzausblick als auch den Ausblick für den operativen Gewinn hat das Unternehmen nun nach oben genommen. Im Windschatten ziehen Nordex um 4,5 Prozent an. Siemens Energy liegen 2,4 Prozent fester im Markt.

In Amsterdam stehen jeweils nach Quartalszahlen ABN Amro (-7,3%) und Ahold (-6,2%) stark unter Druck. Bei ABN ist das Nettozinsergbenis enttäuschend ausgefallen,

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.139,64 -0,3% -13,73 +9,1% Stoxx-50 3.861,62 -0,3% -10,22 +5,7% DAX 15.112,83 -0,3% -39,81 +8,5% MDAX 25.174,81 +0,3% 67,20 +0,2% TecDAX 2.987,00 +0,5% 14,08 +2,3% SDAX 12.685,96 -0,4% -45,42 +6,4% FTSE 7.388,98 -0,3% -21,06 -0,6% CAC 6.964,02 -0,3% -22,21 +7,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,65 -0,01 +0,08 US-Zehnjahresrendite 4,60 +0,03 +0,72 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:09 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0679 -0,2% 1,0682 1,0687 -0,2% EUR/JPY 160,84 -0,0% 160,97 160,86 +14,6% EUR/CHF 0,9628 -0,0% 0,9631 0,9623 -2,7% EUR/GBP 0,8701 +0,0% 0,8703 0,8690 -1,7% USD/JPY 150,61 +0,2% 150,69 150,51 +14,9% GBP/USD 1,2273 -0,2% 1,2274 1,2298 +1,5% USD/CNH (Offshore) 7,2816 +0,0% 7,2831 7,2843 +5,1% Bitcoin BTC/USD 35.267,00 -0,2% 35.253,87 34.736,11 +112,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,19 77,37 -0,2% -0,18 -0,2% Brent/ICE 81,78 81,61 +0,2% +0,17 +0,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,22 46,51 -0,6% -0,29 -48,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.968,23 1.969,33 -0,1% -1,10 +7,9% Silber (Spot) 22,54 22,63 -0,4% -0,08 -5,9% Platin (Spot) 890,55 895,00 -0,5% -4,45 -16,6% Kupfer-Future 3,70 3,68 +0,5% +0,02 -2,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

