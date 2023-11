Börsen News: Diese vier Aktien kauft Cathie Wood aktuell

Cathie Wood, Gründerin von Ark Invest, ist zweifelsfrei bekannt für ihren disruptiven Investitionsansatz. Die ETFs fokussieren sich auf innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz, Genomik und sonstige technologische Disruptionen. Cathie Wood verfolgt dabei eine aktive Handelsstrategie, wobei sie sich nicht scheut, signifikante Umschichtungen vorzunehmen, um auf Marktveränderungen zu reagieren. Woods fester Glaube an Technologie als Wachstumstreiber ist das Markenzeichen von Ark Invest.

Trader finden Ark Invest unter Cathie Wood spannend, da sie oft früh in unbekannte, disruptive Unternehmen investiert. Diese Firmen könnten die nächsten Marktführer sein, was bei Erfolg hohe Renditen verspricht. Smart Money gibt hier Einblicke in Markttrends und -chancen. Die Transparenz bietet Tradern die Möglichkeit, von ihrer Forschung zu profitieren. Doch Vorsicht: Die risikoreichen Wetten können volatil sein. Wer Ark Invest als Inspiration nutzt, muss bereit sein, neben hohen Gewinnchancen auch potenzielle Verluste zu tragen.

Werfen wir also einen Blick auf vier Aktien, die Cathie Wood aktuell fleißig kauft - fernab von ihren größten Holdings wie Tesla oder Coinbase.

Block

Block, ehemals bekannt als Square, revolutioniert das Finanzwesen mit einer disruptiven Zahlungstechnologie, die kleinen Unternehmen die Annahme von Kartenzahlungen ermöglicht. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich sein Angebot mit Tools für digitale Rechnungen, Mitarbeitermanagement, Krypto-Payments und E-Commerce-Integrationen, wodurch ein umfassendes Ökosystem für Unternehmer entsteht. Blocks Cash App verändert darüber hinaus die Art und Weise, wie Menschen Geld überweisen und investieren.

Die folgende Grafik veranschaulicht das andauernde Interesse an Block Aktien von Ark Invest. Obgleich der Aktienkurs über die letzten Jahre massiv verlor, akkumulierte Cathie Wood weiter Aktien. Mit einem Einstandspreis von über 130 $ liegt dieser über noch über 100 % über dem aktuellen Kurs. Zuletzt kaufte Cathie Wood erst am 06. November wieder 70.000 Block Aktien.

Das Analysetool AltIndex stuft die Block Aktie immer noch mit einem Sell-Rating ein. Allerdings deuten auch alternative Daten wie Web-Traffic, Sentiment oder News-Mentions eine Erholung an. Ein bisschen Zeit könnte noch vergehen, die Entwicklung dieser alternativen Daten bleibt einen Blick wert.

10x Genomics

10x Genomics steht an der Spitze der biomedizinischen Revolution mit seiner fortschrittlichen Genomsequenzierungstechnologie. Das Unternehmen ermöglicht es Forschern, die Biologie auf zellulärer Ebene zu untersuchen und zu verstehen, wodurch präzisere medizinische Therapien und individuell angepasste Behandlungen ermöglicht werden. Dieser Ansatz hat das Potenzial, die Erforschung von Krankheiten und die Entwicklung von Heilmitteln grundlegend zu verändern.

Spannend scheint hier, dass Ark Invest nach einer deutlichen Reduktion der Position in 10x Genomics in 2022 und 2023 zuletzt eine gegenteilige Bewegung erkennen lässt. Die Aktie fiel im vergangenen Halbjahr um rund 25 %. Augenscheinlich sieht Cathie Wood eine günstige Bewertung und kaufte im Oktober und November an fünf verschiedenen Gelegenheiten 10x Genomics Aktien.

Ginkgo Bioworks

Ginkgo Bioworks treibt die Biotechnologiebranche mit seinem innovativen Plattformansatz voran, der auf synthetischer Biologie basiert. Dabei entwirft und entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Mikroorganismen für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Herstellung von Aromen und Düften bis hin zu Pharmazeutika und landwirtschaftlichen Lösungen. Diese Arbeit ermöglicht es, biologische Prozesse neu zu gestalten und nachhaltige Alternativen zu traditionellen Herstellungsmethoden zu schaffen.

Auch Gingo Bioworks bekommt von AltIndex ein Sell-Rating. Hier ist es insbesondere auch beim Sentiment ersichtlich, dass die Entwicklung zuletzt in eine negative Richtung zeigt. Der Aktienkurs stagniert vor sich hin. Augenscheinlich versucht sich Cathie Wood hier an DCA, um ihren doch hohen Durchschnittpreis für die Aktien weiter zu senken.

Dabei bleibt die Strategie gleich - nahezu unabhängig vom aktuellen Aktienpreis baut Cathie Wood ihren Bestand an Aktien immer weiter aus. Zuletzt gab es im Oktober und November insgesamt sieben verschiedene Transaktionen - allesamt Käufe.

Intellia Therapeutics

Intellia Therapeutics ist ein Pionier in der CRISPR/Cas9-Technologie, die das Genom-Editing revolutioniert. Das Unternehmen entwickelt damit Therapien, um genetisch bedingte Krankheiten direkt an der DNA zu korrigieren.

Das Sentiment für die Intellia Aktie brach zuletzt um rund 40 % nach AltIndex Daten ein. Der KI-Score empfiehlt weiterhin das Halten der Papiere.

Nachdem Cathie Wood ihre Anteile von Mitte 2022 bis Mitte 2023 relativ stabil halt, lässt sich zuletzt verstärktes Interesse erkennen. So gab es in den letzten zwei Monaten acht verschiedene Käufe der Intellia Therapeutics Aktie.

Aktien fortschrittlich mit alternativen Daten analysieren

In der fortschrittlichen Aktienanalyse sollten Anleger neben einem Blick auf Investitionsentscheidungen institutioneller Investoren zunehmend alternative Daten miteinbeziehen, wie sie AltIndex bietet. Das Datenanalysetool sammelt und verarbeitet Informationen jenseits traditioneller Finanzkennzahlen, einschließlich Social-Media-Stimmungen und sonstiger Verbrauchertrends. Solche Daten geben Aufschluss über das nicht offensichtliche Potenzial von Unternehmen und ermöglichen eine tiefere Markteinsicht.

Aktien fortschrittlich analysieren mit AltIndex

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.