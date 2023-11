Hitzacker (ots) -Vom 1. bis 10. März 2024 findet die 38. Musikwoche Hitzacker statt. Ab sofort können Karten erworben werden. Es ist das erste Festival unter der fünfjährigen künstlerischen Leitung des renommierten Mahler Chamber Orchestra (MCO). An zehn Tagen können Besucherinnen und Besucher in 23 Veranstaltungen herausragende, international gefragte Musikerinnen und Musiker erleben.Die rund 45 Mitglieder des 1997 gegründeten Orchesters kommen aus 20 verschiedenen Ländern zu Tourneen und Projekten auf der ganzen Welt zusammen. Gemeinsam geleitet von seinem Management-Team und Orchestervorstand lebt das MCO eine Kultur des aktiven und respektvollen Zuhörens - "The Sound of Listening" -, inspiriert durch Gründungsmentor Claudio Abbado.Jedes Jahr wird aus dem Orchester heraus ein "Artistic Representative" ausgewählt, der der jeweiligen Festivalausgabe eine eigene Handschrift gibt und gleichzeitig Ideen und Wünsche aus dem Orchester sammelt und kontextualisiert. Für 2024 übernimmt dies der Cellist und Mitbegründer des MCO Stefan Faludi. "Unsere erste Edition der Musikwoche Hitzacker widmet sich dem Thema "Aus Leidenschaft", wobei Leidenschaft das verbindende Element zwischen dem MCO, dem Festival und seinem Publikum bildet. Damit möchten wir mitreißen und begeistern: mit unserer Leidenschaft für die Musik und der Leidenschaft, die die ausgewählten Musikstücke in sich tragen", betont Stefan Faludi. Gleichzeitig ziehe sich Leiden(schaft) als roter Faden durch das Programm des während der Passionszeit ausgerichteten Festivals, etwa in Johann Sebastian Bachs "Passionskantate" BWV 22 oder Joseph Haydns Sinfonie "La Passione".Das Mahler Chamber Orchestra wird sich in seiner gesamten Bandbreite präsentieren: von Orchesterkonzerten über Kammermusik bis hin zu Gesprächs- und Begegnungsformaten mit Gästen des Orchesters. So bringt das MCO jedes Jahr eine prominente Musikerpersönlichkeit mit nach Hitzacker. Den Anfang macht die vielseitige Geigerin Alina Ibragimova, die als Solistin, als Kammermusikerin unter anderem im Duo mit Pianist Cédric Tiberghien und als Gesprächspartnerin zum Thema "Leiten und leiten lassen" auftritt.Weitere Künstlerinnen und Künstler sind das Klaviertrio Soleri Trio, die Harfenistin Gaël Gandino, das musikalische Comedy-Duo Carrington-Brown und die Cembalistin Elina Albach, die unter anderem mit Tenor Benedikt Kristjánsson und Schlagwerker Philipp Lambrecht Werke von Johann Sebastian Bach iaufführt. Auch Absolventinnen und Absolventen der MCO Academy, sind in das Festival eingebunden. Die Programme reichen von Barock über Klassik bis hin zu Neuer Musik und Ausflügen in die Popmusik.Pressekontakt:Julia JordanTelefon: +49 151 4000 22 80E-Mail: presse@musikwoche-hitzacker.dewww.musikwoche-hitzacker.deOriginal-Content von: Musikwoche Hitzacker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76944/5643932