8. November 2023. Steht dieses Jahr ein Coach ganz ohne Talent im TVOG-Halbfinale? Durch die neuen Teamfights von "The Voice of Germany" ist genau das möglich. Ab Freitag, 10. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 heißt es drei Folgen lang: Talent gegen Talent. Coach gegen Coach. Team gegen Team.Der neue Modus führt unter den Coaches zu Irritationen: Insbesondere Bill und Tom Kaulitz fühlen sich ungerecht von ihren Coach-Kolleg:innen Shirin David, Giovanni Zarrella und Ronan Keating behandelt. "Warum immer wir? Das ist doch bescheuert!", klagt Bill Kaulitz, als Ronan Keating zum wiederholten Mal ein Talent aus seinem Team herausfordert. Mit seinem Argument, man müsse unterschiedliche Genres besetzen, stößt der Ire auf taube Ohren bei den Zwillingen. Die Diskussion wird immer hitziger. Keating oder Kaulitz: Wer hat am Ende die Nase vorn? Und mit wie vielen Talenten ziehen Shirin David, Giovanni Zarrella, Ronan Keating und Bill und Tom Kaulitz jeweils in die Liveshows?Das sind die Teamfights:In den drei Folgen der neuen Teamfights heißt es: Team gegen Team. Zunächst singt je ein Talent pro Team und nimmt auf einem von vier Hotseats Platz. Das fünfte Talent fordert eins dieser vier Talente heraus. Danach entscheidet ein neutrales Publikum im Studio, welches dieser beiden Talente auf den Hotseat kommt. Nach acht Herausforderungen gehen vier Halbfinalist:innen aus jeder Folge hervor."The Voice of Germany" ab 10. November 2023 immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie auf JoynModeriert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment.Hashtag zur Show: TVOG