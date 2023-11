APA ots news: FMA stellt das Informations- und Vergleichstool "Zertifikate Lupe" vor. - ANHANG

Mit der "Zertifikate Lupe" können Kleinanleger ihre

Zertifikate mit dem Gesamtmarkt in Hinsicht auf Risiko, Kosten und Performance vergleichen.



Wien (APA-ots) - Zertifikate sind eine moderne und sehr beliebte Form der Geldanlage. Im 1. Quartal 2023 hatten private Haushalte in Österreich in etwa 5,4 Mrd. in dieser Anlagekategorie investiert. Ihre Produktwelt ist aber sehr heterogen und bietet sehr unterschiedliche, breit gestreute Ertrags/Risikoprofile an. Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA bietet nun ein von ihr entwickeltes, webbasiertes Informations- und Vergleichstool für Kleinanleger an, das einen guten Überblick über den österreichischen Zertifikate-Markt gibt, die gängigsten Zertifikate-Kategorien erklärt und nach Risiko, Kosten und Performance einordnet. Zusätzlich kann mittels Suchfunktion das konkrete Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) zu einem Zertifikat hochgeladen und mit dem Gesamtmarkt - Kosten, Performance, Risiko - verglichen werden. Die Ergebnisse werden in einfachen und klaren Grafiken transparent dargestellt. Die aktuelle Ausgabe der FMA-Verbraucher-Informationsreihe "Reden wir über Geld" erklärt, wie Konsumentinnen und Konsumenten die "Zertifikate Lupe" für ihre Geldanlage nutzen können, um eine ihren finanziellen Möglichkeiten und Bedürfnissen angemessene Finanzentscheidung zu treffen.



"Zertifikate sind eine Anlageform, die Produkte für jede Ertrags- sowie Risikopräferenz sowie für jede Marktlage bieten. Dementsprechend vielfältig sind die Produkte auf diesem Markt. Unsere Zertifikate Lupe bringt ein Höchstmaß an Transparenz in diesen Markt, ist einfach zu bedienen und ermöglicht so Kleinanlegern eine fundierte Anlageentscheidung," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "Unsere aktuelle Ausgabe von Reden wir über Geld erklärt kurz und bündig, was Zertifikate sind, wie sie wirken und wie einfach Kleinleger unsere Zertifikate Lupe nutzen können. Ein weiterer wichtiger Beitrag zum Aufsichtsschwerpunkt Kollektiver Verbraucherschutz



Zertifikate als Anlagekategorie



Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen deren

Rückzahlungsbetrag von der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Basiswertes - etwa einer Aktie, eines Zinssatzes, Fonds, Rohstoffs oder von Währungen und Ähnlichem - abhängt. Das Auszahlungsprofil ist dabei vorab festgelegt. Zertifikate bieten Ertragsmöglichkeiten in jeder Marktlage, ein klares und transparentes Rückzahlungsprofil und Investmentlösungen für Anleger jedes Risiko/Ertragsprofils. Sie reichen von Anlageprodukten mit Kapitalschutz

(Kapitalschutz-Zertifikate) über Anlageprodukte ohne Kapitalschutz (Discount-Zertifikate, Aktienanleihen, Express-Zertifikate, Index-/Partizipations-Zertifikate, Outperformance-Zertifikate, Bonus-Zertifikate) bis hin zu Hebelprodukten ohne Knock-Out (Optionsscheine) oder mit Knock-Out.



Diese Ausgabe von "Reden wir über Geld" finden Sie unter dem Link: [https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/zertifikate-lupe] (https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/zertifikate-lupe)

Die "FMA-Zertifikate Lupe" selbst finden Sie unter dem Link: [https://www.fma.gv.at/geldanlage/zertifikate-lupe]

(https://www.fma.gv.at/geldanlage/zertifikate-lupe)



