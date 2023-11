© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Michael Probst



Anleger sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass die Märkte auf ein erneutes Aufflammen der geopolitischen Spannungen genauso reagieren werden wie jetzt, so der CEO der Deutschen Bank, Christian Sewing.In seiner Rede auf dem Global Financial Leaders' Investment Summit in Hongkong warnte der erfahrene Banker die Anleger vor Selbstzufriedenheit. Ein weiterer Vorfall, der die internationalen Beziehungen verschlechtert, könnte demnach schnell zu einem großen Marktereignis führen. Weitere Zusammenstöße zwischen Staatsmächten könnte die Märkte laut Sewing schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Er sagte, es sei nicht selbstverständlich, dass die Märkte angesichts von Konflikten so …