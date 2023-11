Während auf Metas Plattformen Instagram und Facebook schon lange Anzeigen geschaltet werden, kommt der Messenger Whatsapp noch ohne Werbung aus. Im Gespräch sind Werbeanzeigen allerdings immer wieder. Werbung ja oder nein? Diese Frage beschäftigt Whatsapp nicht erst seit gestern. Jetzt hat sich Whatsapp-Chef Will Cathcart in einem Interview mit brasilianischen Medien erneut zu diesem Thema geäußert und einen Einblick in Whatsapps Planungen gegeben.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...