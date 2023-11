Wien (ots) -Das auf seltene Erkrankungen und Intensivmedizin spezialisierte Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) mit Hauptsitz in Wien stellt sich strategisch neu auf. Um Patient*innen und medizinischem Fachpersonal nicht nur heute, sondern auch in Zukunft State-of-the-Art Therapiekonzepte anzubieten, implementiert AOP Health neue Strukturen, die auf effizienteres Arbeiten und Wachstum ausgerichtet sind.Interner AufstiegVerantwortlich für die strategische Weiterentwicklung ist Roland Bindeus (45 Jahre), der zum Senior Director Commercial im Headquarter in Wien aufsteigt. Der gebürtige Österreicher hat Biochemie an der Universität Wien studiert und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in nationalen und internationalen Positionen in der Pharmabranche. Seit 2016 ist er bei AOP Health beschäftigt, zuletzt als Direktor für die DACH-Länderregion.Bindeus leitet in seiner neuen Funktion die vier Therapiebereiche Hämato-Onkologie, Kardiologie-Pulmologie, Intensivmedizin sowie Neurologie und Stoffwechselerkrankungen. Mit der Einführung von Commercial Excellence wird er eine neue Einheit schaffen, die sich um Geschäftsdatenanalyse, digitale Anwendungen, globales Kongress- und Tagungsmanagement sowie die Koordinierung von Standards und Schulungen kümmern wird. Berichten wird Roland Bindeus an Petra Lanz, Chief Commercial Officer bei AOP Health.Bindeus: "Wir entwickeln unsere Therapiekonzepte in enger Zusammenarbeit mit internationalen Expert*innen kontinuierlich weiter. Damit wir diese komplexe Aufgabe bei globalem Wachstum verlässlich umsetzen können, braucht es die nötigen Kompetenzen und Prozesse. Es freut mich sehr, diese gemeinsam mit meinem Team zu implementieren."Über AOP Health Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den letzten 25 Jahren hat sich die Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt, der von seinem Hauptsitz in Wien, seinen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in ganz Europa und dem Nahen Osten sowie über Partner*innen weltweit tätig ist. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder*innen - insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen.Pressekontakt:DI Isolde Fally+43-676-500 4048Isolde.Fally@aop-health.comOriginal-Content von: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54768/5644025