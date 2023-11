FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 126 (135) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1560 (1950) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 1035 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS LXI REIT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 110 PENCE - BERENBERG CUTS GSK PRICE TARGET TO 1650 (1730) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 170 (161) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS TARGET TO 2290 (2260) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2580 (2280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 820 (790) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ROLLS-ROYCE TO 'OVERWEIGHT'(EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 275(166)P - UBS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2200 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS STARTS AJ BELL WITH 'SELL' - PRICE TARGET 240 PENCE - UBS STARTS HARGREAVES LANSDOWN WITH 'SELL' - PRICE TARGET 650 PENCE



