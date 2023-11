© Foto: Helmut Fricke/dpa



Steigende Zinseinnahmen und ein mutiger Strategiewechsel zahlen sich aus für Deutschlands zweitgrößte Bank. Macht sich die Aktie jetzt auf den Weg zum Jahreshoch?Die Commerzbank meldete am Mittwoch einen Anstieg des Gewinns um 90 Prozent auf 684 Millionen Euro im dritten Quartal. Maßgeblich dazu bei trugen die höheren Zinsen und geringere Schwierigkeiten bei der polnischen Tochter mBank. So legte der Zinsüberschuss um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr auf 2,16 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr rechnet die Commerzbank jetzt mit einem Zinsüberschuss von 8,1 Milliarden Euro. Die Bank hob ihre Prognose für das laufende Jahr erneut an. 2023 sollen rund 10,6 Milliarden Euro in die Kassen …