Berlin/Erfurt (ots) -Vom 13. bis 30. November fahren rund 2.800 Soldatinnen und Soldaten mit 1.200 Militärfahrzeugen verschiedener Größen durch mehrere Bundesländer im Norden und der Mitte Deutschlands. Anlass ist die große Bundeswehr-Logistikübung "BLUE LIGHTNING 2023".Die verschiedenen Militärverbände bewegen sich im Zeitraum 13. bis 18. November von Kasernen in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zu Übungsplätzen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Die Rückfahrten sind für den 21. bis 29. November geplant.Im Laufe der Übung werden sich die Fahrzeuge des Logistikregiments 1 aus Burg in Sachsen-Anhalt sowie weiterer Bundeswehreinheiten wiederholt im öffentlichen Straßenverkehr zwischen einzelnen Übungsplätzen bewegen. Im gesamten Übungszeitraum kann es immer wieder zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.Zweck der Übung ist es, logistische Verfahren im unerschlossenen Gelände zu üben. Dabei errichten Logistiktruppen der Bundeswehr Versorgungsbasen für z.B. Material, Kraftstoff und auch Munition. Die Abfahrtsorte der zeitlich leicht versetzt startenden und fahrenden Fahrzeuggruppen sind die Bundeswehrkasernen in Burg in Sachsen-Anhalt, im niedersächsischen Delmenhorst und im brandenburgischen Beelitz. Zielorte sind zunächst der Truppenübungsplatz im thüringischen Ohrdruf, die Stadt Wolmirstedt sowie die Gemeinde Angern in Sachsen-Anhalt und die Stadt Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern. Nach kurzem Aufenthalt fahren die Militär-Fahrzeuge dann weiter nach Trollenhagen sowie zum Truppenübungsplatz Jägerbrück in Mecklenburg-Vorpommern.Die Militärlaster und Schwertransporttieflader werden von Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten gefahren. Die Fahrstrecken führen überwiegend über Bundesautobahnen und Bundesstraßen.Verkehrsteilnehmende werden aufgrund des stärkeren militärischen Verkehrsaufkommens auf den Hauptverbindungsstraßen im Umfeld der erwähnten Ortschaften und Gemeinden sowie Kasernen und Truppenübungsplätzen um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.Gleichzeitig sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen eingehalten werden. Zudem sollte aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge gefahren werden.Einsatzbereite Streitkräfte sind die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung. Militärische Übungen sind notwendig und dienen der Truppe zur Ausbildung der Soldaten und dem Erhalt der Einsatzbereitschaft. Nur so können wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes sicherstellen. Das gilt für die Bundeswehr, aber eben auch für unsere Partner aus NATO und EU, die in Deutschland mit uns, aber auch alleine üben. Insgesamt bedeutet dies für die Landes- und Bündnisverteidigung, dass mehr Militär im öffentlichen Raum sichtbar ist.Ergänzender Hinweis:Zur gesamten Übung findet ein separater Medientermin in Mahlwinkel am 23. November 2023 statt. Zu diesem Termin werden die Medienvertretenden durch das Presseinformationszentrum der Streitkräftebasis mittels einer gesonderten Pressemitteilung eingeladen.Pressekontakt:Logistikkommando der BundeswehrPressestelleZeppelinstraße 1899096 ErfurtTelefon: +49 (0) 361 342 69211E-Mail: pressestellelogkdobw@bundeswehr.orgInternet https://www.bundeswehr.deTerritoriales Führungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumKurt-Schumacher-Damm 4113405 BerlinTelefon: +49 (0) 30 4981-4555E-Mail: TFKPresse@bundeswehr.orgInternet https://www.bundeswehr.deOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5644079