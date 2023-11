Rational lieferte gute Q3 '23 Ergebnisse. Der Umsatz lag 1% unter dem Konsens, aber das EBIT stieg um 8%, was wahrscheinlich auf Verzögerungen bei den betrieblichen Investitionen zurückzuführen ist. Während sich die Bruttomarge im Quartal um 270 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr verbesserte, was auf die sinkenden Inputkosten und die Auswirkungen der im vergangenen Jahr durchgeführten Preiserhöhungen zurückzuführen ist, führte der Anstieg der F&E- und allgemeinen Gemeinkosten zu einem Rückgang der EBIT-Marge um 1,4 Basispunkte. Der Auftragsbestand schrumpfte bei guter Auftragsbearbeitung auf EUR 130 Mio. (-EUR 30 Mio. qoq), obwohl der Auftragseingang im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr zunahm. Da der Nachholbedarf nun fast vollständig gedeckt ist, erwartet das Management, dass sich die Wachstumstrends auf einem normalen Niveau bewegen werden. Daher hat das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt, die ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und eine im Jahresvergleich unveränderte EBIT-Marge vorsieht. In der Zwischenzeit sollten eine schneller als erwartete Erholung in China und ein weiterhin stark wachsendes Kundeninteresse an ESG-bezogenen Themen (Rationals überlegene thermische Kochtechnologie hilft, Energie, Wasser und Reinigungschemikalien zu sparen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren), die langfristige Aktienstory des Unternehmens weiterhin unterstützen. Die Aktie scheint diese Aussichten bereits eingepreist zu haben. Die Analysten von AlsterResearch halten daher an ihrem HOLD-Rating fest, senken aber ihr Kursziel auf EUR 630,00 (alt EUR 670,00) aufgrund vorsichtigerer Wachstums- und Margenerwartungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken