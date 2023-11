München (ots) -Unterföhring, 8. November 2023. Wenn ab Montag, 20. November 2023, in SAT.1 und auf Joyn Prominente erneut mehrere Wochen im "Promi Big Brother"-Haus leben, ist auch PENNY wieder Teil der Show. Zum fünften Mal in Folge wird der Lebensmittel-Discounter mit seinem PENNY-Markt die Bewohner:innen mit Lebensmitteln ausstatten und im Rahmen des Live-Einkaufs für kurzweilige Unterhaltung sorgen. Daneben konnte Seven.One Media die Partnerschaft dieses Jahr weiter ausbauen: Als Titelsponsor der Challenge-Show "Promi Big Brother - Die PENNY Challenge", die gestern Abend live und kostenlos auf Joyn zu sehen war, ließ PENNY seinen mittlerweile fest in die TV-Show etablierten PENNY-Markt nun in anderer Form auch in der Streaming-Welt in Szene setzen - und sorgte als elementarer Bestandteil der Challenge-Show für jede Menge Einräum-Action.Lennart Harendza, Geschäftsführer Seven.One Media: "Mit unseren innovativen Joyn-Formaten wie 'The Voice Rap by CUPRA' oder jetzt 'Promi Big Brother - Die PENNY Challenge' verlängern wir nicht nur unsere TV-Highlights aufmerksamkeitsstark ins Streaming. Wir schaffen für Marken auch eine zusätzliche digitale Bühne - und damit noch mehr Sichtbarkeit, Reichweite und neue Zielgruppen. Mit der Live-Challenge auf Joyn und PENNY als exklusivem Titelsponsor ist uns nun die perfekte Erweiterung unserer Kooperation gelungen, die uns nicht zuletzt zeigt: Joyn kommt auch bei unseren Werbekunden gut an!"Einräum-Action à la PENNY: Während gestern Abend neun Content Creators und Reality-Persönlichkeiten unter Aufsicht des großen Bruders in "Promi Big Brother - Die PENNY Challenge" um einen Platz im "Promi Big Brother"-Haus kämpften, drehte sich alles um die Kunst des Erinnerns - und des Einräumens. Denn für die teilnehmenden Teams hieß es: Regale aus dem Gedächtnis mit Produkten aus dem PENNY-Warenlager befüllen! Am Ende setzten sich Lena Schiwiora, Louis Streich und Sophie Reintjes durch, die sich nun über Vorteile für das parallel gestartete Community-Voting in der Joyn-App freuen dürfen. Die Lebensmittel aus der PENNY Challenge wurden im Anschluss an die Münchner Tafel gespendet.Dr. Jan Flemming, Geschäftsleiter PENNY Marketing & REWE Group Media: "Fünf Staffeln von 'Promi Big Brother' haben uns gezeigt, wie gut PENNY in das Format passt und dort spielerisch integriert wird. Daher setzen wir dieses Jahr noch einen Einkauf drauf und bringen mit 'Promi Big Brother - Die PENNY Challenge' auf Joyn unsere Markeninszenierung auf ein neues Level.""Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf JoynWeitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter www.presse.seven.onePressekontakt:Kristina SchreiberPR ManagerinCommunications & PR Strategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment GroupMobile: + 491511 898 7012email: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 / 85774 UnterföhringOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/5644188