SÜSS MicroTec unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung des Geschäftsbereichs MicroOptics an Focuslight Technologies



Garching, 8. November 2023 - Die SÜSS MicroTec SE hat heute eine Vereinbarung zur Veräußerung der Schweizer Tochtergesellschaft SUSS MicroOptics SA und des gleichnamigen Geschäftsbereichs an Focuslight (HK) Investment Management Co. Ltd., eine Tochtergesellschaft des in Shanghai (China) börsennotierten Unternehmens Focuslight Technologies Inc., unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion, das sogenannte Closing, wird für das erste Quartal 2024 erwartet und steht unter Vorbehalt ausstehender Genehmigungen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 75,5 Mio. € und beinhaltet die Übernahme aller Anteile an der SUSS MicroOptics sowie die Ablösung der Finanzschulden. Mit einem erfolgreichen Vollzug würde der SÜSS MicroTec-Konzern einen positiven Sondereffekt vor Steuern in einer Bandbreite von voraussichtlich 40 bis 45 Mio. € erzielen.

"Vorstand und Aufsichtsrat haben zu Beginn des Jahres 2023 nach eingehender Analyse die Entscheidung getroffen, dass der Geschäftsbereich MicroOptics aufgrund geringer Synergien mit unseren Halbleiter-Equipment-Segmenten nicht länger zum Kerngeschäft von SÜSS MicroTec zählt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Focuslight einen Eigentümer gefunden haben, der das volle Potenzial von SUSS MicroOptics entfalten kann", so Burkhardt Frick, CEO der SÜSS MicroTec SE.

Focuslight Technologies entwickelt und produziert mit rund 800 Mitarbeitenden Diodenlaser-Komponenten und Laseroptiken. Focuslight und SUSS MicroOptics ergänzen sich in ihrem Produktportfolio und adressieren unter anderem Kunden in den Segmenten Automotive und Medizintechnik. Focuslight hat mit der Akquisition des Photonics-Spezialisten LIMO aus Dortmund bereits seit 2017 Erfahrungen mit dem westeuropäischen Markt gesammelt. Burkhardt Frick: "Für die SUSS MicroOptics eröffnet sich im Gegenzug die Möglichkeit, den Zugang zu weiteren Kunden in neuen Märkten herzustellen. Eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb ermöglicht Synergien im operativen Geschäft und ist die ideale Grundlage für ein weiteres, beschleunigtes Wachstum. Wir danken den rund 160 Mitarbeitenden von SUSS MicroOptics für ihren großen Einsatz zum Aufbau des Unternehmens in den vergangenen Jahren und wünschen ihnen nach einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion gemeinsam mit Focuslight den größtmöglichen unternehmerischen Erfolg in der Zukunft."

Im Geschäftsjahr 2022 hatte der Geschäftsbereich MicroOptics einen Umsatz von 39,2 Mio. € zum Gesamtumsatz von SÜSS MicroTec beigetragen. Mit Wirkung zum 30. September 2023 wird der Geschäftsbereich MicroOptics in der Finanzberichterstattung von SÜSS MicroTec als nicht fortgeführte Aktivität dargestellt. Für die zuletzt am 25. Oktober 2023 angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2023, in der MicroOptics noch enthalten war, ergibt sich eine rechnerisch aktualisierte Umsatzprognose von 280 bis 320 Mio. €, eine erwartete Rohertragsmarge von 34 bis 36 % und eine EBIT-Marge von 7 bis 11 %.



Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations, Corporate Communications and Corporate Marketing

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151



Über SÜSS MicroTec

SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com .



