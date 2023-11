FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen und ein angehobener Ausblick des US-Anbieters Davita stützen die Aktien von Dialysekonzernen. Während die Davita-Anteile am Mittwoch im vorbörslichen New Yorker Handel um sechs Prozent anzogen, bewegten sich die Titel des deutschen Konkurrenten FMC in Frankfurt zuletzt mit zwei Prozent im Plus.

Davita übertraf sowohl umsatz- als auch gewinnseitig im dritten Quartal die Erwartungen. Außerdem erhöhte der US-Konzern seine Ergebnis- und Cashflow-Ziele für das laufende Jahr. Die Spanne für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) wird nun auf 7,80 bis 8,30 US-Dollar beziffert nach 7,00 bis 7,80 Dollar zuvor. Die Konsenserwartung liegt mit 7,52 Dollar darunter.

Die positiven Signale von Davita kommen in einer Zeit, in der sich Anleger Sorgen machen, dass neuartige Diabetes-Medikamente die Perspektiven für Dialysekonzerne trüben. Standen die FMC-Aktien Anfang Oktober noch bei bis zu 40 Euro, waren sie am 11. Oktober um bis zu ein Viertel abgerutscht wegen eines Studienerfolgs von Novo Nordisk mit einem Antidiabetikum für chronische Nierenpatienten./tih/jha/

DE0005785802, US23918K1088, DK0062498333