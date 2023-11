NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Es habe einige positive Detail-Informationen gegeben, schrieb Analystin Olivia Townsend am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Doch das Überraschungspotenzial habe sich angesichts der bereits bekannten Eckdaten und Ausblicksanhebung in Grenzen gehalten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 07:49 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken