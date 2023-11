Mainz (ots) -Bis zu 1000 Menschen kommen pro Tag illegal in Deutschland an. Der Druck, politisch etwas dagegen zu tun, ist hoch, die Erwartungen an den Bund-Länder-Gipfel waren es auch. Am Donnerstag, 9. November 2023, 22.15 Uhr, ist das Thema bei "maybrit illner" "Historisch oder halbherzig - was bringt der Ampel-Asyl-Plan?"Von einem "historischen Moment" sprach der Kanzler - doch reichen die Beschlüsse? Wann wird es zum Beispiel schnellere Asylverfahren geben? Wann ändert sich allein die Zahl der zu versorgenden Flüchtlinge?Das wird ohne die Europäische Union kaum gehen, doch auch hier gibt es viele offene Fragen - allen voran: Wann wird die umstrittene Asyl-Reform durch das Europäische Parlament kommen und wann also umgesetzt?Lange zögern kann die Regierung nicht. Wird Deutschland doch im Alleingang über "Belastungsgrenzen", sichere Herkunftsländer oder Asylverfahren außerhalb der EU entscheiden? Und würde das die auch in der Migrationsfrage zerstrittene Ampel überstehen?Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Grünen-Bundesminister Cem Özdemir, SPD-Ministerpräsident Stephan Weil und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sowie Victoria Rietig, Migrationsforscherin (DGAP), und Eva Quadbeck, Chefredakteurin "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND).Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5644314