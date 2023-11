GARCHING (dpa-AFX) - Mit dem Verkauf seiner Sparte rund um Mikrolinsen und -optikprodukte will der Chipausrüster Süss Microtec noch im laufenden Jahr im Durchschnitt profitabler werden als bisher in Aussicht gestellt. Der Bereich wird an die chinesische Focuslight Technologies veräußert und soll rückwirkend zum 30. September als nicht fortgeführte Aktivität ausgegliedert werden. Ohne MicroOptics solle der Umsatz 2023 bei 280 bis 320 Millionen Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Garching bei München mit. Zuletzt hatte der Vorstand inklusive der Sparte noch 300 bis 340 Millionen Euro auf dem Zettel nach 299,1 Millionen im Jahr zuvor. Vom Erlös sollen nun 7 bis 11 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) hängen bleiben. Erst Ende Oktober hatte das Management die Marge auf 4 bis 8 Prozent gekappt. Die Süss-Microtec-Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachricht um 12 Prozent zu.

Das Transaktionsvolumen belaufe sich auf 75,5 Millionen Euro und beinhalte alle Anteile an der Tochter sowie die Ablösung von Finanzschulden. Mit dem Abschluss des Deals rechnet der Vorstand im ersten Quartal des neuen Jahres - er soll einen positiven Sondereffekt vor Steuern von 40 bis 45 Millionen Euro leisten./ngu/mis