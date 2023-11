Berlin (ots) -- 14. November 2023, ab 9 Uhr- Pariser Platz/Brandenburger Tor, 10117 BerlinRund 339 Millionen Menschen sind in diesem Jahr auf lebensrettende humanitäre Hilfe angewiesen, 65 Millionen mehr als noch 2022. Obwohl der Bedarf auf eine Rekordhöhe gestiegen ist, plant die Bundesregierung, die Mittel für humanitäre Hilfe und internationale Entwicklungszusammenarbeit drastisch zu kürzen.Wir laden Sie ein, dabei zu sein, wenn Save the Children, der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) sowie weitere Organisationen und Akteur*innen der Kampagne LuftNachOben (https://team-luftnachoben.de/) gegen diese Kürzungspläne protestieren. Am 14. November, zwei Tage vor der Haushalts-Bereinigungssitzung des Bundestages, stellen wir ein sechs Meter hohes einstürzendes Kartenhaus vor dem Brandenburger Tor auf - als Symbol dafür, dass das internationale Hilfesystem ohne ausreichende Finanzierung zusammenbrechen wird."Wir appellieren an die Bundesregierung, alles dafür zu tun, dass Armut, Hunger und Ungleichheit in der Welt wirksam bekämpft werden. Wenn die Beiträge Deutschlands wie geplant massiv zusammengestrichen werden, wird dies verheerende Folgen haben", so die teilnehmenden Organisationen.Ablauf am 14. November:- 9.00 Uhr bis 9.30 Uhr: Stunt und Fototermin- 9.30 Uhr bis 10.00 Uhr: Pressekonferenz mit Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, und Åsa Månsson, Geschäftsführerin vom Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO)- 10.00 bis 11.00 Uhr: Möglichkeit für Einzelinterviews mit den Redner*innen sowie weiteren anwesenden Vorständ*innen und Expert*innen der beteiligten Organisationen- Ort: Pariser Platz/Brandenburger TorBildmaterial: Bilder für die Berichterstattung finden Sie hier im Anschluss an die Aktion (ab 15 Uhr am 14. November).Wir freuen uns über Ihr Interesse sowie eine kurze Info an presse@savethechildren.de, falls Sie kommen werden.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.Über VENROVENRO ist der Bundesverband entwicklungspolitischer und humanitärer Nichtregierungsorganisationen (NRO). Ihm gehören rund 140 deutsche NRO an, die in der privaten oder kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit, der Humanitären Hilfe sowie der entwicklungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit tätig sind.Über LuftNachObenDie Kampagne LuftNachOben wurde im Frühsommer 2023 als loser Verbund initiiert, um gemeinsam Aufmerksamkeit auf das Thema Haushaltskürzungen zu lenkenPressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Silke ZornTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 -232Mail: silke.zorn@savethechildren.deVerband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO)Janna Völker - Referentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0152 086 409 95Mail: presse@venro.orgOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/5644341