Hamburg (ots) -Am 25. November präsentiert Thomas Gottschalk (73) zum letzten Mal die ZDF-Show "Wetten, dass..?". Wie es danach mit der Sendung weitergeht, lässt das ZDF aktuell noch offen. In TV DIGITAL (Funke Mediengruppe, EVT: 10. November) spricht der populäre Entertainer über seinen Abschied von der großen Bühne, die Gründe für sein Aus - undüber Michelle Hunziker.Gottschalk auf die Frage ...... wie er sich angesichts der bevorstehenden letzten Sendung fühlt: "Für mich war jede Ausgabe von 'Wetten, dass..?', die ich moderiert habe, in diesem Moment die wichtigste. Das gilt auch für die vom 25. November. Ich habe das, was ich gemacht habe, nie überbewertet. Das waren Seifenblasen, die zerplatzten, bevor man sich darüber zu viele Gedanken machen konnte. Das sollte man auch im Nachhinein nicht."... was er über seinen Abschied von der großen TV-Bühne denkt: "Die Fernsehlandschaft ändert sich Gott sei Dank ständig. Ich kam in den 80ern im richtigen Moment auf die große Bühne und glaube sie im richtigen Moment wieder zu verlassen. Ohne Gejammer und ohne mich darüber zu beschweren."... warum Michelle Hunziker am 25. November nicht dabei ist: "Ich habe mir Michelle ja damals als quirlige und lustige Spontanpartnerin in die Show geholt. Ich brauche einen Sidekick und keine Co-Moderatorin, die mich in meiner Spontaneität zur Disziplin zwingt. Als sie aber irgendwann mit einem eigenen 'Autor' einmarschiert ist und ihr Management - ich habe immer noch keines - für sie mehr 'redaktionelle Freiräume' gefordert hat, habe ich mir gedacht: 'Ich hab die erste Show alleine moderiert, ich schaff auch die letzte solo.'"... auf die Frage, warum er mit "Wetten, dass..?" aufhört, obwohl er TV DIGITAL 2022 sagte, er wäre theoretisch 'open end' dabei, wenn "der liebe Gott" und das ZDF sich einig seien: "Der liebe Gott hat mir zugeflüstert, es wäre an der Zeit, mit 'Wetten, dass..?' Schluss zu machen, und das ZDF hat nicht widersprochen."Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle TV DIGITAL frei.