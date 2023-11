Frankfurt am Main (ots) -Die Bildagentur aus der Mainmetropole nutzt KI-Technologie um abgebildete Personen auf Nachrichtenfotos erkennen zu lassen. Im Fokus der Analyse sind Menschen von öffentlichem Interesse, die für die redaktionelle Berichterstattung von Bedeutung sind. Die so entstehenden neuen Möglichkeiten der Bildsuche beschleunigen und erleichtern die Arbeit von Fotojournalisten und Redakteuren, die in einer der größten Bilddatenbanken Deutschlands tagtäglich recherchieren."Mit der Implementierung dieses weiteren KI-Bausteins wird unser Portal noch einfacher in der Nutzung, weil die Ergebnisse bei der Suche nach bekannten Persönlichkeiten präziser sind", freut sich Petra Busch, Geschäftsführerin von picture alliance. "Wir haben die Technologie mehr als ein Jahr optimiert und gezielt trainiert und ich freue mich, dass unsere Kunden nun davon profitieren können."picture alliance importiert mehr als 40.000 neue Bilder pro Tag von mehr als 300 weltweiten Partnern. Alle Inhalte werden automatisch analysiert und in Echtzeit mit den Personeninformationen aufgewertet. Neben den aktuellen Fotos sind bereits alle Bilder, die sich im Bestand der Agentur befinden, gescannt worden - inklusive des Archivmaterials, das fast ein Jahrhundert Zeitgeschichte abbildet.Der Einsatz und die weitere Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz ist ein kontinuierlicher Prozess, der von picture alliance Content-Spezialisten begleitet wird. Das Ziel ist es, die Bildinformationen, die von Fotografen geliefert werden, durch KI-basierte Angaben sinnvoll zu ergänzen, um eine optimale Such-Qualität zu gewährleisten.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 140 Mio. Bildern, Videos, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der StiftungPresseinfo8. November 2023Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 140 Mio. Bildern, Videos, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHMarketingTelefon: +49 69 2716 - 34276E-Mail: marketing@picture-alliance.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5644338